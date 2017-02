Dette er AaFKs nye spiss: - Ønsket å spille for en stabil klubb

I går, mandag, dukket Valmir Berisha opp på trening med AaFK, men han var der ikke for å prøvespille. Verken AaFK eller Berisha la skjul på at partene ønsket å få til en avtale.

– Vi er så og si enige om en avtale, men alt er ikke klart før vi har en signatur, sa klubbdirektør Henrik Hoff til smp.no i formiddag.

Berisha deltok ikke på dagens trening, men det var heller ikke planen at han kom til å gjøre.

Stabil klubb

Nå er 20-åringen gjennom den medisinske testen og har skrevet treårskontrakt.

– Jeg er veldig glad for å være klar for AaFK. Dette er et riktig steg i karrieren.

– Jeg har ønsket å spille for en stabil klubb i Skandinavia, det har jeg endelig fått nå, sier Berisha til Sunnmørsposten få minutter etter at kontrakten var signert.

Sist 20-åringen var under kontrakt var i Nederland i fjor sommer.

– Derfor vil jeg trenge litt tid før jeg er tilbake i toppform, sier Berisha.

Spiss

Etter at signaturen var på plass mandag ettermiddag, ville også AaFK-trener Trond Fredriksen si noe om Berisha.

– Valmir har et stort potensial som vi håper han kan få ut her hos oss, sier Fredriksen.

– Hvor ser du for deg å bruke han?

— I en tierrolle på topp sammen med en annen spiss. Det er en slik spiller vi har vært på jakt etter en stund, sier Fredriksen fornøyd.