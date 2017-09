Dette er Eliteseriens 20 beste spillere på Fifa 18

I neste uke lanseres Fifa 18, og allerede nå har produsenten EA Sport lagt ut listen over rangeringene de ulike spillerne får i den nyeste utgaven.

Ikke helt uventet er det Rosenborg som dominerer listen over de beste spillerne fra Eliteserien. Tre RBK-ere er inne blant de fem beste.

Helt øverst ligger Mike Jensen, som får en score på 74 av 100. Så kommer fire spillere på 73 poeng, blant andre Nicklas Bendtner og Tore Reginiussen.

Beste ikke-RBK-ere er Moldes Vegard Forren og Björn Bergmann Sigurdarson. Begge får 73 poeng, like mye som Bendtner og Reginuissen. Mest overraskende er det kanskje at Sandefjords Carlos Grossmüller havner på sjuendeplass.

Sammenlagtkarakterene er basert på mange karakterer som viser de ulike kvalitetene til spillerne. På fart er det fire spillere i Norge som får over 90 poeng. Aller kjappest er Erling Knudtzon med 93 poeng, foran Edwin Gyasi på 92 og Jørgen Skjelvik på 91.

Her er Fifa 18s liste over de beste spillerne i Eliteserien:

Mike Jensen - Rosenborg 74 poeng Nicklas Bendtner - Rosenborg 73 poeng Tore Reginiussen - Rosenborg 73 poeng Vegard Forren - Molde 73 poeng Bjørn Bergmann Sigurdarson - Molde 73 poeng Pål André Helland - Rosenborg 72 poeng Carlos Grossmüller - Sandefjord 72 poeng Vito Wormgoor - Brann 72 poeng Lars Vilsvik - Strømsgodset 72 poeng Espen Ruud - Odd 71 poeng Steffen Hagen - Odd 71 poeng Joona Toivio - Molde 71 poeng Yann-Erik De Lanlay - Rosenborg 71 poeng Babacarr Sarr - Molde 71 poeng Bismar Acosta - Brann 71 poeng Samuel Adegbenro - Rosenborg 71 poeng André Hansen - Rosenborg 71 poeng Moa Abdellaoue - Vålerenga 70 poeng Vegar Eggen Hedenstar - Rosenborg 70 poeng

Hertha Berlins to nordmenn havner på lista over de beste norske spillerne i utlandet. Per Ciljan Skjelbred får 78 poeng, som også Basels Mohamed Elyounoussi får. Men aller flest poeng har Hertha-keeper Rune Almenning Jarstein, som får 82 poeng.

Her er listen over de beste nordmennene i utlandet.

Rune Almenning Jarstein - Hertha Berlin 82 Per Ciljan Skjelbred - Hertha Berlin 78 Mohamed Elyounoussi - Basel 78 Håvard Nordtveit - Hoffenheim 77 Joshua King - Bournemouth 77 Ola Kamara - Colombus Crew 75 Omar Elabdellaoui - Olympiakos 75 Martin Ødegaard - Herenveen 74 Stefan Johansen - Fulham 74 Jonas Svensson - AZ Alkmaar 74 Ole Kristian Selnæs - St. Etienne 74

Verdens beste fotballspiller er ifølge spillet Real Madrids Cristiano Ronaldo med 94 poeng, og Barcelonas Lionel Messi med 93 poeng.