Dette er ekspertenes råd til et Fotball-Norge i krise: – Vi må gjøre to ting

Mandag kveld ble en landskamp i fotball pute-TV for en hel nasjon. Norske fotballspillere, de beste vi angivelig har, presterte å spille en fotballkamp som fikk tyske kommentatorer til å undres. Var det mulig at Norge var så dårlige?

Norge var fryktelig svake, men fotballekspertene er enige om at det ikke var de 11 som løp ut på Mercedes-Benz Arena og trener Lagerbäck på benken som skal få den største skyllebøtten.

Problemet i norske fotball er mer sammensatt enn bare dette landslaget.

Vi spurte et knippe eksperter og profiler: Hva bør gjøres i norsk fotball nå?

Kjetil Rekdal (48), tidligere trener, landslagsspiller og ekspertkommentator for TV Norge

– Det er i hvert fall ingen vits å ta enkeltpersoner. Vi fikk jo oppleve hvor langt opp det er til de aller b este. Avstanden er blitt større. Og så stor avstand skal det ikke være, sier Rekdal. Mannen som ga Norge historiens største seier på en fotballbane da han satte inn et straffespark mot Brasil i VM i 1998.

– Vi må stille oss noen spørsmål om hva det er totalt vi gjør i Fotball-Norge. Skal vi ha en eliteserie med 16 lag, eller bør vi spisse den, hvordan trener vi ungene fra de er seks-syv år gamle? spør Rekdal.

Han innser at det er store spørsmål, men at det trolig må være noe feil.

– Sluttproduktet er landslaget og klubbenes innsats i Europa. At vi skal være så svake som i denne kvaliken er ikke riktig. De får det til på Island, i Danmar, i Sverige og andre land vi kan sammenligne oss med, sier Rekdal som etterlyser en total gjennomgang av hvordan vi jobber med utviklingen av fotballen i Norge.

Lars Tjærnås (57), tidligere trener og ansatt i NFF, nå, blant annet, fotballekspert i 100 % Sport.

– Vi må gjøre to ting: Være dønn ærlige og øve. Til det første vil jeg si at vi ikke må lure oss selv på noen som helst måte. Vi må erkjenne hvor vi står og forstå at vi dessverre er lenger unna verdenstoppen enn på 30 år, sier Lars Tjærnås som har jobbet med fotball i hele sitt voksne liv.

– Det er ingen snarvei tilbake. Vi må trene mer, men først og fremst må vi trene bedre og riktigere fra bunn av, slik at vi får en kommende generasjon av fotballspillere som er bedre rustet til å møte verdens beste.

Petter Myhre (45), tidligere fotballtrener, lærer på Wang Toppidrett og fotballekspert TV 2

– Det blir viktig å se det som skjedde i Stuttgart i en større sammenheng enn denne ene kampen mot ett av verdens beste lag. Det må erkjennes at vi ikke har jobbet godt nok i norsk fotball de siste 7–10 årene. Den erkjennelsen føler jeg at vi har hatt i noen år allerede, sier TV 2-eksperten.

– Vi må gi Lagerbäck tid til å implementere sin spillestil, selv om det som skjedde i Tyskland vil gi vann på mølla til de som vil ha drastiske endringer.

Han mener at det er noe grunnleggende som må gjøres i måten vi trener fotball i Norge.

– Vi har et samfunn hvor alt er veldig trygt. Det er vanskeligere å få den unge gutten eller jenta til å legge ned alle de timene og den forsakelsen som skal til for å bli virkelig god. Vi må sørge for at ungene er bedre rustet tidlig. Når de kommer på videregående skole og i voksen alder, er det for sent, sier Myhre.

Kåre Ingebrigtsen (51), Rosenborg-trener og tidligere landslagsspiller:

– Nå tror jeg vi skal krumme nakken og stå rakrygget i dette. Vi må ta med oss smellen vi fikk i Tyskland, et lag jeg tror pr. nå er det beste i verden. Vi trenger mer tid til å sette dette landslaget, og det må Lars få holde på med i fred, sier Ingebrigtsen.

– Jeg hører noen snakker om at man ikke så noe vilje og guts hos de norske landslagsspillerne. Det finnes ikke tvil i min sjel om at alle spillerne på landslaget gjør alt i sin makt for å lykkes. De løper til de stuper, det handler ikke om det i det hele tatt.

Når kollektivet ikke fungerer, ser det ikke bra ut. Det var jo litt de spørsmålene vi fikk selv (i RBK) i vår. Det at man ikke har gode nok relasjoner, eller god nok struktur, henger ikke sammen med at folk ikke vil, eller at man ikke orker, sier RBK-treneren.

Egil Østenstad (45), tidligere landslagsspiller og utenlandsproff.

– Jeg opplever at det allerede er gjort noen viktige grep rundt landslaget. Ansettelsen av Lagerbäck viser en tydelighet rundt den retningen man vil at landslaget skal ha. At de får grisebank mot Tyskland, betyr ikke at man skal gjøre nye grep. De viktigste grepene er gjort, og han må få fortsette med de spillerne, sier Egil Østenstad.

– Spillerne er et sluttprodukt av alt vi gjør i norsk fotball. Og her er det veldig mye å ta tak i. Det er et større kompleks, sier Østenstad.

Tom Nordlie (55), NRK-ekspert, fotballkommentator og trener i Skeid:

– Jeg er enig i at det stilles for lite krav til trening og at man er stjerner etter to gode U16-landskamper. Jeg er helt enig i at vi må se på arbeidskravene til fotball på internasjonalt nivå. Vi må også bygge personer, men den diskusjonen kan like gjerne komme på fredag eller i januar.

– Det enkleste er å skylde på er holdning, innsats og alt. Alle har lov til å mene noe, men fagfolkene på holde tungen rett i munnen. Ja, det var elendig, men skal man analysere kampen, blir vi ikke ferdige før i romjulen. Vi må ta tak i hovedårsaken, hvis ikke vil elendigheten fortsette.

– Hva er hovedårsaken?

– Uansett om vi møter Tyskland eller Aserbajdsjan må spillerne ha riktig kroppsstilling når de er ti mot syv. Da er det samme om man møter Thomas Müller eller Kåre Olsen. Vi møtte et godt lag, men dette var barnefeil. Det er følgefeil, de manglet aggressivitet og press på ballfører og det var store avstander. Etter 20 minutter så det ut som spillerne skulle ønske kampen var ferdig.

Linda Medalen (52), 152 landskamper for Norge og verdensmester i 1995:

– Først og fremst får jeg vondt av dem som er ute på banen, når de møter et så solid lag som Tyskland. Vi er rett og slett ikke gode nok. Det har nok noe med kulturen å gjøre, at vi topper lag for sent og har for få trenere. Det er et resultat av det vi dyrker når de er unge. Har vi vært gode nok fra starten av?

– Bør det få konsekvenser for fotballtoppene?

– Det er vanskelig å si, for det var ikke de som var på banen. Jeg tenkte i hvert fall slik da jeg spilte, at det ikke var treneren eller toppfotballsjefen som spilte. Det var jeg som spilte elendig, sier Medalen.

– De ser jo dessverre ut som smågutter. Tyskland så ut som et seniorlag, mens Norge så ut som smågutter. Man går av banen og er helt nede i kjelleren. Det er bare en vei nå, og det er opp igjen. Man må bare glemme denne kampen, oppfordrer Sandnes-kvinnen.

PS: Det har foreløpig ikke lyktes Aftenposten å komme i kontakt med toppfotballsjef Nils Johan Semb.