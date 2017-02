Dette krever Lagerbäck av sine norske spillere

ULLEVAAL: – Klyv inn!

Med et lurt smil rund munnen ønsker Norges nye landslagssjef Aftenposten velkommen i Molde-losjen på Ullevaal stadion.

Det er gått to uker siden Lagerbäck ble presentert og han er tilbake i Oslo for møter og samtaler rundt den nye jobben. Svensken er godt i gang med kartleggingen av norske spillere. Lagerbäck sier at han har nesten 40 spillere som er aktuelle til Nord-Irland-kampen i Belfast i slutten av mars – og at de skal gjennomanalyseres de neste ukene.

Lagerbäck håper også å kunne presentere sitt støtteapparat på 14–15 personer i neste uke.

Men spillerne kommer han ikke til å treffe før samlingen i London 20. mars.

Det første han kommer til å presentere for sine utvalgte er landslagssjefens "ledstjärnor" og "guidelines", som kan oversettes til "måte å leve på".

– Jeg har en kjempestor bank (av erfaringer) etter mange år som trener. Nå skal jeg sette dem sammen og presentere for spillerne. Det blir det viktigste av hvordan jeg vil at vi skal leve på og utenfor banen. Det kan også handle om hvordan vi skal spille taktisk.

– Kan du gi noen eksempler på hvordan du vil at spillerne skal leve?

– Det er ingen hemmelighet. De reglene jeg har, som jeg forhåpentligvis ikke får bruk for i Norge, at spillerne skal være på hotellet mellom kveldsmat og frokost. Og om det ikke er noen grunn til det vil jeg ikke at de skal ha venner eller andre som står dem nær boende på samme hotell. Jeg vil at alt skal handle om vår gjeng.

"Skal få kjørt seg!"

– Det kan handle om hvordan vi skal omgås, hvordan vi skal være på sosiale medier, når vi skal prate i telefonen. Og sånne ting. Det er mye jeg har i "ledstjärnor" som handler om "attityd". Som innebærer så mye. For eksempel hvor mye en løper i en kamp, hvor mange en-mot-en-situasjoner du vinner, det kan også være at du får i deg ordentlig mat. Jeg har en enorm bank, som jeg repeterer ganske ofte for spillerne.

– Dette blir det første du forteller spillerne?

– Ja, det blir det. Og da skal de riktig få kjørt seg!

– Du bruker sosiale medier som et eksempel?

– Det er veldig viktig å vise respekt. For eksempel ikke slenge ut dumme bilder av lagkamerater. Og finnes det noen som vil kritisere vil jeg at de tar det med meg før de gjør det på sosiale medier. Jeg legger ikke ned noen forbud. Men jeg vil at de skal vise sunn fornuft, slik at det ikke blir negativ energi i gruppen.

Sendte hjem Zlatan

Én gang dette årtusenet har Lagerbäck opplevd at spillere har brutt med hans "ledstjärnor". Det var da Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg og "Chippen" Wilhelmsson var ute til langt på natt da Sverige ladet opp til en EM-kvalik-kamp i september 2006. De ble sendt hjem – til voldsom oppmerksomhet i svenske medier.

– Er du streng?

– Det synes jeg ikke. Men jeg stiller krav. Skal de spille for Norge, skal de være profesjonelle. Man skal gi sitt beste og oppføre seg på best mulig måte. Det handler om respekt. Bor vi på et hotell skal vi forlate det med et godt renommé. At det var et bra "idrettslag" som bodde på dette hotellet. Det forventer jeg av spillerne. det er også derfor jeg har "ledstjärnor", for at jeg kan prate med spillerne og få dem til å forstå. Det er veldig mange små saker du kan sette standard på, som gir effekt på måten du spiller fotball på.

40 aktuelle spillere

Lagerbäck har sin første trening med Norge i London 20. mars. Svensken kommer til å jobbe mye taktisk, organisere laget, slik at spillerne forstår sine roller.

Før det handler det om å analysere spillere og plukke ut en 23-mannstropp Lagerbäck mener er best rustet til å slå Nord-Irland 26. mars. Etter samtaler med toppfotballsjef Nils Johan Semb og keepertrener Frode Grodås har den nye landslagssjefen 35–40 spillere som er aktuelle. Lagerbäck sier han skal "isolere seg" neste uke og analysere de aktuelle norske spillere.

– Jeg blir ikke eremitt. Jeg kommer til å spise på kveldene. Og forhåpentligvis treffe et og annet menneske. Men det blir en del timer hver dag. Det blir en full arbeidsdag. Det kan jeg love.

– Du skal analysere 35–40 aktuelle spillere, kan du si litt om hvordan du jobber?

– Jeg kommer for det meste til å sitte på wyscot (analyseprogram). det som er bra med det, er at man kan stille inn på effektiv spilletid. Da slipper man alle pausen. Hver kamp tar rundt 55 minutter. En del av de norske spillerne kan jeg ganske bra fra tidligere, mens andre har jeg ikke sett. Eller: Kanskje har jeg sett dem uten å vite det? Heldigvis har jeg hatt utrolig god hjelp av Nils Johan, som jeg kjenner godt fra tidligere. Og Frode har «jernkåll» på målvaktene.

– Har du snakket med Drillo?

– Ja. På telefon. Og jeg skal treffe han senere i dag. Men da møter jeg han som medierepresentant.

– Hvilke råd ga Drillo deg på telefon?

– Det kan jeg ikke si ... Vi snakket ikke på den måten. Men jeg har en enorm respekt for ham og vi har møttes opp gjennom årene. I grunnen ser vi veldig likt på fotball.

– Drillo ble kalt fotballprofessor. Er det riktig å kalle deg fotballprofessor også?

– Det avhenger av hva du mener med det. Men jeg ser det ikke som et negativt ord. Du kan gjerne kalle meg fotballprofessor. Men det er kanskje litt pretensiøst ...

