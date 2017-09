Gjennom en lang karrière spilte Carlton Palmer for en rekke engelske toppklubber.

På slutten av 90-tallet var han lagkamerat med Egil Østenstad. Og nordmannen har fått en plass i Palmers ferske biografi.

I boken skildres en episode fra en flytur.

Palmer satt ved siden av Østenstad, og plutselig hørtes et smell. Det viste seg at en av motorene hadde sviktet.

Så langt er Palmer og Østenstad enig om hendelsesforløpet. Østenstad kjenner seg ikke helt igjen i Palmers beskrivelse av hva som skjedde de neste minuttene, men det kommer vi tilbake til.

«Har du hatt et bra liv?»

I boken skriver Palmer at alle passasjerene fikk beskjed om å innta posisjon for nødlanding. Ifølge Palmers beskrivelse, skinte frykten hos Østenstad gjennom. Selv mener han at han reagerte med en langt mer avslappet holdning.

Faktisk mener han at han kom med en slags tale til sin norske lagkamerat.

– Du kommer til å dø, Egil. Vi kommer alle til å dø. Du drikker ikke. Du ligger ikke rundt. Du har ikke levd livet, og nå kommer du til å dø, mener Palmer at han sa, ifølge et utdrag fra boken.

Ifølge ham selv, var han ikke ferdig med det:

– Jeg bryr meg ikke, Egil. Jeg har nytt livet mitt. Har du hatt et bra liv? Jeg har kost meg. Men det har ikke du, edru, seriøse, fornuftige Egil.

Kort tid senere landet flyet. Uten at noen ble skadet.

Husker én kommentar

Da Østenstad får presentert historien slik Palmer gjengir den i boken, begynner han å le. Han husker episoden, men kjenner seg ikke igjen i detaljene.

– Jeg husker det litt annerledes. Vi satt på et ganske lite fly fra Leeds til Southampton. Da flyet var på vei til landing, kom det et smell. Propellen rett utenfor vinduet stoppet, forteller Østenstad.

Østenstad kan ikke huske at Palmer kom med en lang tale om liv og død. Han husker bare at Palmer kom med én kommentar: At motorene alltid blir slått av når fly er i ferd med å lande.

At passasjerene skal ha blitt bedt om å innta nødlanding-posisjoner, er heller ikke noe Østenstad kjenner seg igjen i.

– Jeg kan ikke huske at det var så dramatisk. Men det var litt brannbiler og sånn som ventet da vi landet, sier han.

– Ble dårligere av å kutte ut alkohol

Ifølge Carlton Palmer hadde han drukket alkohol kvelden før og var fortsatt full da han satte seg på flyet. Det var han ofte.

I boken forteller Palmer om én gang han sluttet å drikke alkohol. Det var da han spilte i Leeds, og manager Howard Wilkinson foreslo å teste en nykter tilværelse.

Resultatet ble ikke som håpet. Den tidligere engelske landslagsspilleren mener at han ble en dårligere fotballspiller av å kutte ut alkohol.

Egil Østenstad blir ikke overrasket av å høre om Palmers drikkerutiner.

– Det var ingen tvil om at han drakk mye, sier han.