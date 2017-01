Du må betale 4000 kroner for å mingle med disse

Firmaet History of Legends henter i samarbeid med Ranheim Fotball og SportsEvents United-legendene Bryan Robson, Peter Schmeichel og Ronny Johnsen til en kveld med fans og sponsorer i Trondheim. Men hvis du vil slå av en prat med trioen, må du åpne lommeboka.

Koster opp mot 4000 kr

For å mingle med de tre i én time må du være villig til å betale 3895 kroner, for en billett som også inkluderer middag og vinpakke. Arrangementet er en helaften med paneldebatt på et hotell i Trondheim.

Slik forklarer grunnlegger og primus motor av arrangementet, Jan Sigve Andersen, prisen til adressa.no:

– «Meet and greet-billetten» er mest rettet mot sponsormarkedet, forteller Andersen.

– I tillegg til at man får prate med legendene i en hel time, inngår oppgraderte mat- og vinpakker i prisen, sier History of Legends-grunnleggeren.

– Tror du at mange United-supportere vil betale 4000 kroner for å mingle med disse tre i en time?

Billigbillett med selfie

– Som sagt er den oppgraderte billetten mest rettet mot sponsormarkedet, men det er også mulighet for supporterne å treffe legendene, forteller Andersen.

Den ordinære billetten koster «kun» 995 kroner, men her får du bare mulighet til å ta en selfie og få autograf på slutten av kvelden med Robson, Schmeichel og Ronny Johnsen.

Daglig leder i Ranheim Fotball, Frank Lidahl, sier dette til adressa.no om arrangementet:

– Det kommer til å være et dybdeintervju med Bryan Robson, samt innslag fra karrierene til Peter Schmeichel og Ronny Johnson, forteller Lidahl.

Arrangementet ble gjennomført i fjor for første gang, og Jan Sigve Andersen sier at et eventuelt overskudd vil gå til veldedige formål:

– Overskuddet kommer til å gå til foreningen for barnekreft, avslutter han.