Edvartsen fikk sparken i NFF - kan ende i retten

Svein-Erik Edvartsen har tidligere blitt nektet å dømme Eliteserie-kamper denne sesongen. Nå har han også fått sparken som seksjonsleder i avdelingen for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund.

Det skriver VG mandag ettermiddag.

– NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sier kommunikasjonssjef Svein Graff til avisen.

Overfor Aftenpoten bekrefter Edvartsens advokat John Christian Elden at fotballdommeren saksøker NFF.

– Hva er årsaken, Elden?

– At de har avsluttet et arbeidsforhold uten at det finnes et snev av rettslig grunnlag for det i den begrunnelse de har gitt. Da er domstolen rett arena til å belyse NFFs personalpolitikk og hvordan de lemfeldig forholder seg til arbeidslivets regler, skriver Elden i en tekstmelding til Aftenposten.

– Kobler mystiske eposter til Edvartsen

Edvartsen skal ha fått beskjeden mandag.

I mai endte en omfattende konflikt med at Edvartsen gikk med på å ikke dømme i 2017-sesongen. Han fortsatte imidlertid i rollen som seksjonsleder i NFF. Nå har han imidlertid mistet den jobben også.

I mai skrev TV 2 at Norges Fotballforbund gransket flere mystiske eposter tilknyttet Edvartsen-saken. NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefesen mottok en lang rekke tipsmailer som omtalte Edvartsen i positive ordelag.

Ifølge VG mener NFF nå at de har bevis for at Edvartsen står bak fire av epostene. Blant annet viser NFF angivelig til en IP-adresse som bevis for at Edvartsen står bak. Selv nekter imidlertid fotballdommeren for at han har noe med epostene å gjøre. De omstridte epostene vil trolig bli sentrale i en eventuell rettssak mellom partene.

