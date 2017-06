Edvartsen skal dømme barneturnering i Ålesund

38-åringen har nemlig takket ja til å være dommer under den såkalte hovedfestivalen som arrangeres 25. til 27. august for spillere fra 11 til 16 år.

- Vi fikk et innspill fra en dommer som dømmer hvert år i Hessa Cup om at dette fort kunne være mulig å få til. Så da sendte jeg bare avgårde en mail jeg. Svaret jeg fikk var veldig positivt og at dette skulle vi få til, forteller Hany Suleiman i Hessa Idrettslag.

Omdømme

Hessa Cup - av arrangørene kalt høstens vakreste eventyr - har blitt arrangert i en årrekke. Edvartsen sier omdømmet til cupen er en av årsakene til at han tar turen til Ålesund i august.

- Jeg takket ja til Hessa Cup siden Lars Johan Hammer er den kuleste dommeren jeg vet om, og at Inger Karin Johannesen er den kuleste supporteren jeg vet om. Og ikke minst fordi jeg har hørt mange fantastiske omtaler om cupen, sier Edvartsen.

Hessa Cup er bare en av få cuper Edvartsen har tenkt å bidra som dommer på i tida framover.

- Jeg har den siste uken fått cirka 40 forespørsler. Det setter jeg enormt pris på, men jeg klarer ikke å si ja til alle, forteller han.

Ute i kulda

Edvartsen har virkelig vært i vinden hittil i år. Tidvis har det stormet rundt toppdommeren, som har havnet i en skikkelig konflikt med resten av dommerstanden i Norge.

Det hele endte med at det ble bestemt at Svein-Erik Edvartsen ikke skal dømme seriefotball i 2017.

Dermed må Edvartsen finne andre arenaer å holde seg i form på inntil videre.

- Istedenfor å løpe på mølla eller ute fire ganger i uken, velger jeg å kjøre mølla tre ganger i uken og dømme en breddefotballkamp gratis, sier Edvartsen.

Vil tilbake på toppnivå

Han er fast bestemt på at han skal komme tilbake på toppnivå.

- Jeg startet å dømme i 1994. Jeg har brukt 24 år av livet mitt på å investere i dommerkarrieren min, og har ingen planer å gi opp. NFF ledelse har lovet at NFFs dommerseksjon og dommerkomite skal skape arenaer for meg i 2017 som gjør det mulig for meg å komme tilbake i 2018. Jeg ser frem til å motta info om slike arenaer og jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme tilbake som eliteseriedommer i 2018, sier Edvartsen.