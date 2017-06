Elendig forsvarsspill kostet dyrt mot Sverige – Norge har ikke vunnet på 264 dager

Norge-Sverige 1–1

ULLEVAAL STADION: Det har lenge klabbet for det norske herrelandslaget, og heller ikke i Lars Lagerbäcks tredje kamp som sjef ble det seier å juble for på nasjonalarenaen.

Svensken hadde invitert sine landsmenn, en gjeng han kjenner godt i og med at han var rådgiver for kollega Janne Andersson frem til han tok over nabolandets beste menn 1. februar.

Den gjengen har imidlertid ikke vunnet en fotballkamp på 264 dager, da San Marino til slutt ble for små på Ullevaal.

Ser vi bort fra miniputten på 204.-plass på FIFA-rankingen, kom imidlertid Norges siste seier da Lagerbäcks Island ble slått 3–2 den 1. juni i fjor.

Det er 378 dager siden.

Ble stående å se på

Denne gangen så det imidlertid lovende ut helt frem til det var spilt 81 minutter.

Nok en gang glapp imidlertid det norske forsvaret konsentrasjonen i et avgjørende øyeblikk. Even Hovland skulle egentlig passe på Samuel Armenbteros, men da den svenske spissen gjorde et lite rykk hang ikke den norske stopperen med i det hele tatt.

Dermed kunne Armenbinn headet inn hjørnesparket uten at noen i rød drakt hadde tatt bryet med å markere han.

Personlige feil som fører til baklengsmål har herjet det norske laget som en mare, og nok en gang ble det avgjørende.

– Det er surt med resultatet, at vi slipper inn på slutten på en corner, men i store deler av kampen synes jeg at vi presterer på samme nivå som mot Tsjekkia. Normalt skal vi ikke slippe inn mål på corner, men nå gjorde vi det nå. Vi ble stående og se på for mye. Men det er en god lærepenge – det er bedre å gjøre det nå enn å gjøre det i en kvalifiseringskamp, sier Lagerbäck til TV Norge.

Han sa seg imidlertid godt fornøyd med det han sitter igjen med etter sin andre samling med laget.

– Vi har fått gode svar og fått testet en del spillere, så jeg føler meg – spontant akkurat nå – godt fornøyd med denne landslagssamlingen.

Mois første landslagsmål

Da utligningen kom hadde Norge ledet siden like før pause.

Lange innkast som angrepsvåpen var et av varemerkene for Island-laget som Lars Lagerbäck imponerte med i fjorårets EM.

Da Norge tapte 0–2 i svenskens debut i Nord-Irland ble det gjort et nummer ut av at Håvard Nordtveit kun traff motstandernes hoder da han lempet ballen inn i feltet med hendene.

Denne gang fant han imidlertid luggen til Bjørn Maars Johnsen.

Den lange norskamerikaneren stusset videre, og etter litt frem og tilbake havnet ballen hos Mohamed Elyounoussi, som fra 16 meter banket ballen i mål langs bakken.

Det var den ferske seriemesteren fra Basel sitt første mål for Norge.

Norges 15 siste kamper Norge-Sverige 1-1 Norge-Tsjekkia 1-1 Nord-Irland-Norge 2-0 Tsjekkia-Norge 2-1 Norge-San Marino 4-1 Aserbajdsjan-Norge 1-0 Norge-Tyskland 0-3 Norge-Hviterussland 0-1 Belgia-Norge 3-2 Norge-Island 3-2 Portugal-Norge 3-0 Norge-Finland 2-0 Estland-Norge 0-0 Ungarn-Norge 2-1 Norge-Ungarn 0-1

Bom på åpent mål

Kampen startet i et svært bedagelig tempo. De gule og blå hadde byttet ut alle de elleve spillerne som slo Frankrike 2–1 fredag, og erstatterne virket ikke veldig interesserte i å gå hardt til verket.

Johnsen startet i rød drakt for første gang, og ble fint vippet fri av Elyounoussi etter 13 minutter. Lobben hans var imidlertid for svak og ble enkelt plukket av keeper Kristoffer Nordfeldt.

Publikum våknet til live igjen etter 21 minutter da Anders Trondsen fyrte av fra 25 meter, men skuddet gikk like utenfor. Johnsen prøvde seg fra nesten like langt hold like etterpå, men Nordfeldt fikk så vidt dyttet til hjørnespark.

Svenskene ropte på straffe da Victor Claesson gikk ned i det norske feltet etter 32 minutter, men reprisene viste at han felte seg selv med en dårlig avslutning.

Det var nesten utrolig at ikke Norge tok ledelsen etter 40 minutter.

Først ble Johnsen fint spilt fri av Jonas Svensson, men nok en gang var Nordfeldt i veien.

Returen havnet imidlertid hos Mats Møller Dæhli, som på en enkel volley bare kunne sette ballen i det åpne målet. Til de nesten 12.000 tilskuernes skuffelse føk den imidlertid over.

Ny Dæhli-sjanse

Etter at Elyounoussi hadde sendt Norge foran like før pause, var det innbytter Ohi Omoijuanfo som fikk den første muligheten etter sidebyttet.

Pasningen fra Dæhli var perfekt i bakrommet, men Eliteseriens toppscorer ble felt i det han skulle avslutte.

Sam Larsson fikk en god mulighet til å utligne, men sendte ballen over, før Dæhli modig kastet seg frem på et Svensson-innlegg etter 64 minutter. Keeper Nordfeldt sto imidlertid nok en gang i veien.

Emil Krafth fikk en mulighet til å utligne da 79 minutter var spilt, men Ørjan Håskjold Nyland hentet frem en god redning.

Ikke lenge etter gjorde imidlertid lagkamerat Armenteros jobben, og dermed fortsetter altså rekken med norske A-landskamper uten seier.