Eliteserien har fått ny hovedsponsor

Dagligvarekjeden Coop har signert en treårig avtale som Eliteseriens nye hovedsponsor.

– Fotball er folkesport nummer én for både stor og små, og vi er stolte av å være med å utvikle norsk bredde- og toppfotball i årene som kommer, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge i en pressemelding.

Norsk Toppfotball har jaktet på en ny hovedsponsor etter at Norsk Tipping trappet ned sponsoratet sitt etter forrige sesong. De gikk inn med 43 millioner kroner årlig.

– Avtalene er ikke sammenlignbare. Norsk Tipping hadde også landslaget, og andre ting i avtalen, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Han vil ikke si noe om rammene i avtalen med Coop.

– Men vi er godt fornøyd med den økonomiske verdien, sier Øverland.

Treårig avtale

Partene har blitt enige om en treårig avtale, med opsjon på to år til.

– Det er gøy. Vi har vært opptatt av å finne den riktige avtalen, siden vi har solgt tv-rettighetene for seks år. Vi er fornøyde med å få alt i boks nå, sier Øverland.

Han mener den nye sponsoren står for mange av de samme verdiene som fotballen.

– De ønsker å bruke toppfotballen og profilene til å gjøre en god jobb i grasrota. De har så mange medlemmer og ansatte, at vi kommer til å få flere folk på stadion, sier Øverland.

– Hva ligger i sponsoratet?

– De kjøper synlighet på tv, stadion og de ulike mediene som rettighetene vises igjennom rein sponsing. Vi er også enige om at vi skal igangsette to aktiviteter, sier Øverland.

Bytter ikke navn

Den ene aktiviteten skal være for bredden, og heter Fotball-Norge.

– Vi er ikke i mål på den, men det er noe som skal komme Fotball-Norge til gode, sier Øverland.

Den andre aktiviteten, er at det skal bli mer attraktivt for Coop-medlemmer å gå på kamp. Dagligvaregiganten har cirka 1,5 millioner medlemmer/deleiere.

– En typisk sak kan være at det blir billigere for familier å dra på kamp, sier Øverland.

– Kommer eliteserien til å endre navn?

– Nei. Vi har bestemt at vi skal eie vår egen merkevare, og gjennom det bygge vår egen identitet. Vi har lidenskap og fellesskap som våre verdier, og har sagt at vi skal få fotball mer ut til folket, sier Øverland, og peker på tv-avtalen med Discovery som et viktig element.