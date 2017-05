Eliteseriens toppscorer reddet Stabæk – fem minutter på overtid

Stabæk – Viking 1–1

BEKKESTUA: Tabelljumbo Viking var på vei mot sin andre seier for sesongen. De skulle bare ri av overtiden mot Stabæk. Men på overtid dukket Ohi Omoijuanfo opp og sikret 1–1 på Nadderud.

Etter en uvanlig tam og sjansefattig 1. omgang, tok Viking ledelsen tre minutter før pause. Kwesi Appiah sendte hardt prøvede Viking i føringen på akrobatisk vis.

Da Stabæk-forsvaret ikke fikk klarert, men i stedet serverte ballen til Viking-spissen, måtte det bli baklengs. Da hadde Stabæk stort sett spilt på tvers av banen, og ikke fremover. Som de behersker langt bedre.

Først på overtid av overtiden, 94 minutter og 30 sekunder ut i kampen, fikk Stabæk det til å stemme. Da Viking-forsvaret ikke fikk klarert, takket Omoijuanfo for det og banket inn utligningen.

– Føler vi fortjente ett poeng

– Jeg føler vi fortjente ett poeng, hvert fall etter denne andreomgangen, Viking skaper nesten ikke sjanser. Men vi er uansett ikke fornøyde med kampen, vi burde ha vunnet, sier Ohi Omoijuanfo til Eurosport.

– Vi må opp et hakk når vi skal møte Molde, sier storscoreren.

Han utvekslet noen ord med Viking-trener Ian Burchnall etter at kampen var slutt.

– Jeg synes ikke Viking er et dårlig lag, jeg mener de hører hjemme i Eliteserien. Det er synd det de går gjennom nå, men de må bare fortsette. Jeg opplevde det med Stabæk i fjor. Man må aldri gi opp, sier Ohi.

Viking-trener Ian Burchnall var naturligvis veldig skuffet etter at seieren glapp på overtid av overtiden.

– Vi har ikke noe flaks for tiden. Vi får ingenting gratis nå, vi må jobbe knallhardt i tiden fremover, sier Ian Burchnall til Eurosport.

Stabæk - Viking 1–1 - kampfakta Stabæk-Viking 1–1 Pause: 0–1 Nadderud stadion, 3644 tilskuere Mål: 0–1 Kwesi Appiah (42), 1–1 Ohi Omoijuanfo (90) Gult kort: Usman Sale, Steffen Ernemann, Viking Dommer: Tore Hansen, Feda IL Sjanser: 5–3 Stabæk (4–2–3–1): Mande Saoyouba - Håkon Skogseid, Morten Morisbak Skjønsberg, Andreas Hanche-Olsen, Jeppe Moe - Hugo Vetlesen (Tortol Lumanza fra 61), El-Hadji Ba (Alex Nimely fra 84) - Tonny Brochmann, Luc Kassi, Moussa Njie (Raymond Gyasi fra 81) - Ohi Omoijuanfo Viking (4–2–3–1): Iven Austbø - Claes Kronberg, Michael Ledger, Karol Mets, Kristoffer Haugen - Andre Danielsen, Julian Ryerson - Usman Sale (Michael Haukås fra 69), Steffen Ernemann (Mathias Bringaker fra 86), Samuel Adegbenro - Kwesi Appiah (Patrick Mortensen fra 90)

Spilte ikke som Stabæk

Stabæk hadde ballen en del i åpningen. Men pasningskvaliteten var uvanlig svak. Til Nadderud-publikumets store frustrasjon.

Hardt prøvede Viking kom til kampens første brukbare avslutning. Samuel Adegbenro avanserte og fikk skyte helt upresset fra 16 meter. Men symptomatisk for Viking så blåste han skuddet høyt over mål.

På sidelinjen sto Vikings trener Ian Burchnall og slo oppgitt ut med armene.

Hjemmelaget slet med å finne rom og luker i Viking-forsvaret. For de gangene Stabæk trillet ball og lette etter steder å sende ballen, trakk Viking ned alle ti utespillerne langt ned på egen halvdel.

Det gjorde at tempoet var lavt og det var noe dødt over det som skjedde 1. omgang. Stabæk spilte mest på tvers, lite fremoverrettet.

Stabæk var uvanlig tamme fremover. Og vi så lite til trioen Njie/Omoijuanfo/Brochmann.

Tabbe og mål

Omgangen så ut til å ebbe ut med både 0–0 i målprotokollen og 0–0 i sjansestatistikken.

Men da bestemte Morten Morisbak Skjønsberg og Håkon Skogseid seg for å sprite opp de siste minuttene. Først klarerte Skjønsberg rett opp i stedet for bort og vekk. Nedfallsfrukten skulle Skogseid heade tilbake til egen keeper.

Men headingen ble altfor svak, og i stedet fikk Kwesi Appiah, Vikings leiesoldat fra Crystal Palace, ballen og kastet seg rundt i et akrobatisk brassespark og sendte ballen i mål.

0–1 etter 42 minutter.

Viking kom best i gang etter pause, og det var tydelig å se at målet ga sårt tiltrengt selvtillit.

Men etter en snau time både kunne og burde Ohi Omoijuanfo utlignet til 1–1. Men headingen fra fem meter gikk rett i brystkassen på Viking-keeper Iven Austbø.

Viking tok seg god tid hver gang de fikk muligheten. Til Stabæks frustrasjon.

For hjemmelaget festet et grep om det hele utover i 2. omgang. Men det gikk for sakte med hjemmelaget. Viking klarte å demme bra opp for Toni Ordinas´ menn.

Stabæk hadde ballen mer enn nok til å skape sjansene de trengte. Men dette var dagen da det ikke ville seg for Stabæk.

Men laget har matchvinnere som Ohi Omoijuanfo og da skal man aldri avskrive noe som helst.

Og på overtid dukket han opp og fikset 1–1.