Fadesen er et faktum: Viking rykker ned for første gang siden 1986

Tromsø – Viking 3–0

Tromsø: Isende kulde, snøvær og svart polarnatt var en passende ramme da Stavangers stolthet ikke lenger var noen stolthet.

Med 3–0 tap forlot Viking norsk elitefotball 29 år etter mirakelet i Haugesund, den gangen Arild Ravndal scoret på straffe langt inn i overtiden og sendte Benny Lennartssons mørkeblå tilbake fra glemselen i daværende 2. divisjon.

La det være sagt straks: Viking rykket definitivt ned med tapet for Tromsø søndag kveld, men denne sesongen var i realiteten ferdig kjørt flere serierunder før vikarkaptein Kristoffer Haugen ledet laget på Alfheim.

Da nedrykket kom etter et utall gode år i 1986, tok det to sesonger før Viking igjen ble å regne med i toppen av norsk fotball.

Proppfullt av problemer

Hvor mange sesonger det tar denne gangen, er ikke gitt å si, for klubben er så proppfull av problemer og indre uenighet, at det i første omgang ryddes og renses i rekkene, i ansvarsforhold og maktforhold i den fortsatt flotte kontorkorridoren på Viking stadion.

Først når maktforholdene og økonomien er avklart er det mulig å bygge sport.

For det er ganske sikkert og visst at det også må store endringer til på banen, ikke bare for å komme tilbake til første divisjon, men i første omgang for i det hele tatt å ha en mulighet til å prestere på nivå to.

Ingen enkle kamper i 1. divisjon

Der finner du ingen enkle kamper, slik Viking naturligvis heller ikke fant i Tromsø.

Første omgang startet på alle måter forutsigbart i snøværet på Alfheim: Hardt press fra Tromsø og et par muligheter, men kvarteret ut i kampen, begynte Viking å få en viss kontroll.

Venstresiden med Kristoffer Haugen, Steffen Ernemann litt inn i banen og Fredrik Torsteinbø kombinerte faktisk fint ved både to og tre anledninger, ja, ved den fjerde kom innlegget til og med fullstendig perfekt fra Haugen til Zymer Bytyqi som gjorde et like perfekt løp mot første stolpe.

Problemet var bare at unge Bytyqi misset på mål fra fire-fem meters hold, og minuttet etterpå scoret Tromsø.

Utgjort, ja, kanskje, men det ene minuttet på Alfheim forteller alt om årets sesong, det funker ikke hverken i angrep eller forsvar, målforskjellen minus 25 lyver ikke.

Tvert imot, det er brutal sannhet i rene tall. Og det forteller alt om et Viking-lag som ikke holder mål i eliteserien.

Rødt kort igjen

Typisk nok bunnet kvelden seg med rødt kort nummer to på to kamper da Rasmus Martinsen fikk sitt andre gule 12 minutter før full tid, akkurat som kaptein André Danielsen fikk rødt etter to gule mot Vålerenga.

Også det sier mye om et lag som er utav det på alle måter.

Kampfakta

Eliteserien fotball, menn

Tromsø – Viking 3–0 (2–0)

Alfheim stadion, Tromsø, 3464 betalende tilskuere

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Mål: 1–0 Simen Wangberg (30.), 2–0 Thomas Lehne Olsen (43.), 3–0 Lehne Olsen (74.)

Gult kort: Rasmus Martinsen, George Green, Amund Wichne, Viking.

Rødt kort: Rasmus Martinsen (to gule).

Sjanser: 10–1

Hjørnespark: 9–1

Viking 4–4–2: Amund Wichne – Julian Ryerson, Rasmus Martinsen, Sime Gregov, Kristoffer Haugen – Fredrik Torsteinbø, Ross Jenkins, Steffen Ernemann (Jonas Austin Nilsen Pereira fra 89.), Zymer Bytyqi (Tor André Skimmeland Aasheim fra 70.) – George Green (Mathias Bringaker fra 75.), Tommy Høiland.

Tromsø 3–4–3: Gudmund Taksdal Kongshavn – Magnar Ødegård, Simen Søraunet Wangberg, Ulrik Yttergård Jenssen – Kent-Are Antonsen (Christian Landu-Landu fra 81.), Morten Gamst Pedersen, Mikael Norø Ingebrigtsen, Runar Espejord (Magnus Andersen fra 67.) – Lasse Nilsen, Thomas Lehne Olsen, Gjermund Aasen.