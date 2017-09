Fagermo stiller krav for å fortsette i Odd

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo vil ikke fortsette med mindre laget kan heves til et nivå som topp-seks på tabellen.

– Hvis jeg for eksempel skal fortsette her, det får vi se om jeg gjør eller ikke, så skal jeg bygge et nytt lag, sier Fagermo til Varden.

Han sier han ikke trener et lag for å bli nummer åtte, ni eller ti.

– Det er Aalesund, det. Med all respekt, men jeg snakker om å være i topp-seks og kunne ta medalje av og til, slik det har vært med meg som trener, påpeker han.

Fagermo sier at spillerstallen for øyeblikket ikke kan nå dette målet, blant annet på grunn av spillere med utgående kontrakter.

Samtidig ønsker han seg en ny offensiv og sentral midtbanespiller.

– Odd vil aldri bli Rosenborg, det er helt sikkert, sier treneren.

Han viser til at nåværende ressurser heller ikke vil heve laget til ønsket nivå. Fagermos kontrakt går ut etter 2018-sesongen.