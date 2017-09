Fellaini stjal showet i ny United-målfest

Manchester United-Crystal Palace 4–0

Marouane Fellaini var helt sentral på veien mot seier.

– Vi kontrollerte kampen. Det er bra og gir oss selvtillit. Om to uker har vi en storkamp mot Liverpool. Nå reiser vi av gårde med landslagene, men vi må komme hjem uten skader, sa Fellaini ifølge BBC.

Juan Mata scoret allerede etter fire minutter på Old Trafford. Marcus Rashford sto for et fint forarbeid. Dermed var tonen satt i Manchester.

Fellaini bredsidet et innlegg fra Ashley Young inn til 2-0 etter 35 minutters spill. Fellaini la så på til 3-0 kort inn i 2. omgang. Det skjedde på en heading.

Romelu Lukaku fastsatte resultatet til 4-0 på tampen av kampen. Hans scoringsrush fortsetter etter overgangen fra Everton.

United er oppe i en målforskjell på 21-2 etter syv serierunder.

Fortapte Palace

Palace tapte for syvende gang på rad denne sesongen og virker som en helt fortapt klubb med null poeng. Veteran-manager Roy Hodgson har en svært vrien jobb foran seg med å redde Palace til ny kontrakt.

Premier League tar nå to ukers landslagspause. Uniteds neste oppgave er Liverpool borte 14. oktober i en virkelig klassiker på Anfield.

Palace får det ikke noe lettere den dagen. De tar turen til Stamford Bridge og et møte med byrival Chelsea.