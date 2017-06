Fet starter som back for Aalesund

Adam Örn Arnarson soner karantene for tre gule kort i dagens oppgjør mot Odd - høyrebacken som har startet 11 av AaFKs 13 kamper til nå i år. I hans sted kommer Sondre Fet inn, i det som er en veldig uvant posisjon for unggutten. Han har til nå først og fremst fått utløp for sine offensive fibre, på kant og som spiss.

Det var ventet at Vebjørn Hoff, som har spilt back tidligere, skulle være erstatter for Arnarsson. Men han har vært plaget med sykdom siste uken, og starter i dag på benken.

Dermed har AaFK-trener Trond Fredriksen måttet ta noen flere grep. Han har flyttet Daniel Gretarson opp på midtabanen, og satt Oddbjørn Lie inn som midtstopper sammen med Kaj Ramsteijn.

Skiller to poeng

Det er to lag som figurerer med to poengs differanse på tabellen som møtes i dag. Ut fra spådommer og forventninger før serieåpningen er nok Odd litt skuffet over sin 4. plass. AaFK er på sin side litt mer positivt overrasket over å inneha 6. plassen etter 13 serierunder – og med bare fem poeng opp til medaljeplass. Opp til Odd er det to poeng for AaFK.

Selv om 6. plass til nå for de oransje i høyeste grad får karakteren «godkjent», kommer vi likevel ikke unna hvordan det hadde sett ut dersom sjansesløseriet i forrige serierunde mot Kristiansund ikke var så totalt, og uten den svært dårlige prestasjonen i forrige hjemmekamp mot Haugesund.

Sterkest borte

AaFK har først og fremst lagt grunnlaget for den gode tabellposisjonen ved å være gode på bortebane, der de kun har tapt én kamp i år. På eget kunstgress står de med tre seire og tre tap. Odd står med tre tap, to seiere og uavgjort på bortebane.

Hjemmelaget har hatt for vane å slite med Odd. De siste ti årene har lagene møttes 19 ganger – der ett oppgjør var semifinale i cupen i 2009. På disse oppgjørene har 11 endte med s eier til Odd, mens AaFK har funnet fem oppgjør. Men verdt å merke seg er at alle disse fem kampene er vunnet i Ålesund. Od har vunnet fire ganger i Ålesund. Tilsvarende kamp i fjor endte med 1-0-seier til AaFK.

Lagene

AaFKs LAGOPPSTILLING (4-4-2): Andreas Lie - Sondre Fet, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov - Edwin Gyasi, Fredrik Carlsen, Daniel Gretarsson, Aron Elis Thrandarson - Lars Veldwijk Mustafa Abdellaoue.

Benken: Heigre, Berisha, Marlinho, Hoff, Waagan, Barstad, Hatlehol

ODDs STARTELLEVER (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Vegard bergan, Fredrik Semb Berge, Joakim Våge Nilsen – Jone Samuelsen, Fredrik Nordkvelle, Fredrik oldrup Jensen – Olivier Ocean, Rafik Zekhnini, Riku Riski.

Benken: Myra, Berg, Broberg, Agdestein, Haugen, Hagen Diouf.