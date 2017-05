Mourinhos følelsesutbrudd: Vendte seg mot pressen med en klar beskjed

Ajax – Manchester United 0–2

Det var bare en fotballkamp. Men en fotballkamp som var viktigere enn på lenge. Den skulle definere deres sesong. En seier sørget for at de likevel spiller i Champions League til høsten tross en delvis mislykket sesong i Premier League.

I etterkant av 2–0-seieren over Ajax i Stockholm viste José Mourinho voldsomme følelser. Han ble kastet i været av trenerkollegaene.

Ifølge BBC vendte Mourinho seg til pressetribunen, og løftet en pekefinger - for å signalisere at han er nummer én.

– Det er et fantastisk øyeblikk. José Mourinho har ventet ni måneder på dette øyeblikket. For en sesong han har produsert her - to trofeer og Champions League-fotball, sier tidligere United–back Phil Neville til BBC.

Manchester United ble nummer seks i Premier League, men vant altså ligacupen og Europa League.

Spilte for hele byen

Manchester United spilte for en by som ennå sliter med å ta tilbake hverdagen etter at en selvmordsbomber hadde tatt unge liv utenfor konsertarenaen midt i byen mandag kveld.

Manchester har i alle år vært delt mellom to fotballklubber. De siste dagene har det handlet om en by og slagordet «A City United». Derfor er seieren også en som hele byen kunne samle seg rundt i en tung stund.

United spilte med hjertet utenpå sine blå bortetrøyer. De hadde en enorm innsats i hver eneste nærkamp, det handlet om å maks innsats i hver eneste løpsduell og aldri inn i en takling med bremsene på.

Pogbas scoring

Manchester United gikk ut som et bremseløst godstog. Ajax skjønte ikke helt hva som traff dem. Denne umiddelbare aggressiviteten fortok seg imidlertid ganske raskt.

Ajax hadde ikke reist til Stockholm for å la seg overkjøre og kom seg etter sjokket. Men da de var i ferd med å etablere eget og et overtak i kampen. Verdens dyreste fotballspiller, Paul Pogba, smelte av et skudd. Ballen traff kneet til stopperen Davinson Sanchéz og fortsatte mellom bena mot mål i en helt annen retning enn det keeper André Onana hadde regnet med. Til slutt havnet den i nettet.

Avbetaling

Verdens dyreste fotballspiller har vært en skuffelse store deler av sesongen. Men med det målet bidro han på å betale ned på den enorme overgangssummen United måtte ut med da han kom til klubben i fjor sommer. En plass i Champions League er verdt et ikke ubetydelig antall millioner i merinntekter for klubben.

Manchester United hadde skaffet seg en ledelse tidlig. Det er slikt som taktikeren José Mourinho, i hele sin karrière og med alle sine lag, har vært flink til å utnytte. Resten av omgangen var det Ajax som hadde ballen mest og som hadde de beste halvsjansene. Men United virket Mourinho-solid.

Kom aldri i nærheten

Og det skulle bli verre for Ajax fra Amsterdam. Andre omgang var bare minutter gammel da Henrikh Mkhitaryan satte inn ledelsen 2–0.

Alle eksperter, inkludert Kjetil Rekdal som ekspertkommentator til stede i Stockholm, slo fast at dette kom til å bli vanskelig, ja rett og slett umulig for Ajax.

Manchester United spilte på det sikre. Når Ajax angrep, parkerte de den berømte Mourinho-bussen på rundt 20 meter. Disiplinert og lydig fulgte alle spilleren den portugisiske trenerens instruksjoner om å spille på det sikre.

Dette var en ledelse Manchester United aldri hadde noen som helst tanke om å gi fra seg.

PS: Den eneste spilleren fra Manchester på banen var Uniteds unge angriper, Marcus Rashford. Senere i kampen kom en annen Manchester-gutt på banen, Jesse Lingard.

I den siste utgaven av Aftenpodden Sport diskuterer panelet Elitseriens store skuffelser. Lytt her: