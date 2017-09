Forlater landslagsjobben kun måneder før OL: - Synes det er vanskelig

– Det var absolutt intensjonen å fortsette. Hadde ikke denne muligheten kommet, så hadde jeg fortsatt.

Det sier Morten Aa Djupvik mens han står og betrakter det som nå blir hans nye kontor - Sparebanken Sør Arena.

Torsdag formiddag kom nyheten om at Djupvik - ganske så ut av det blå - skulle gi seg som sportssjef i Norges Skiskytterforbund. En nyhet som overrasket de aller fleste i miljøet.

– Jeg har jobbet mye

– Veldig trist. Dette kom som lyn fra klar himmel, sa Ole Einar Bjørndalen til NRK.

– Det er tøft å miste han før en OL-sesong, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.

Senere torsdag ble 42-åringen presentert som Starts nye HR-manager, en jobb han starter offisielt i ved nyttår.

NRK kunne melde at et økt antall arbeidsoppgaver gjorde at totalbelastningen for Djupvik ble for stor. Når han nå gir seg etter knappe tre år i skiskytterforbundet, innrømmer han at det har vært mye å gjøre i et av idrettens største særforbund.

– Det har vært mye arbeid. Jeg har jobbet mye. Jeg er glad i å jobbe mye. Det har til tider vært krevende. Jeg har fire relativt små unger, og det har vært en medvirkende årsak. Men vi hadde i hjemmet lagt en plan til over OL, så det er ikke det som er avgjørende. Det dreier seg kun om at jeg har fått denne muligheten, sier Djupvik til Fædrelandsvennen.

– Ligger det noe konflikt med forbundet rundt avgjørelsen?

– Det ligger ingen konflikt. Det som ligger av følelser er at jeg syntes på mange måter at det var trist å gi beskjeden om at jeg hadde bestemt meg for å slutte. Det var bare én grunn, og det var denne muligheten. Hvis ikke hadde jeg fortsatt, sier Djupvik, som har hus på Dvergsnes i Kristiansand, sammen med kona fra Lyngdal.

– En krevende situasjon

Før OL-sesongen mistet Norges Skiskytteforbund en av hovedsponsorene da Statkraft trakk seg ut. De har ennå ikke blitt erstattet, noe som har ført til trangere kår for dem som jobber med Norges beste skiskyttere.

– Det er en krevende situasjon på sponsorsiden, men det har gjort valget heller vanskeligere enn enklere. Man kan få en følelse av at en hopper av når ting er utfordrende. Men det er jeg helt sikker på at kommer til å løse seg. Jeg kunne bare ikke takke nei til denne muligheten, sier han.

– Har du dårlig samvittighet overfor de du nå forlater noen måneder før OL?

– Jeg synes det er vanskelig, og det er den samvittigheten som har dratt meg i den andre retningen. Samtidig er verden slik at jeg må tenke mest på meg selv. Det er en mulighet som jeg ikke ville takke nei til. Når jeg takket ja til den, så er det med en visshet om at den jobben i forbundet, og planene inn mot OL, er ivaretatt på en god måte. De som er igjen er verdens beste trenerteam, og det er så mange dyktige folk der, sier Djupvik.

I Start skal han jobbe som HR-ansvarlig for hele organisasjonen, fra administrasjon til sport. Han sier prosessen har gått fort siden han for to-tre uker siden for første gang hørte fra Even Øgrey Brandsdal i Start. Nå tror han at erfaringene han har gjort seg fra jobbene i Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund, skal la seg overføre til fotballverden.

– Investerer for framtiden

– Det at en fotballklubb vil prioritere en HR-ressurs på denne måten, det synes jeg er veldig spennende. Jeg ser mange likheter. Jeg kjenner ikke klubben veldig godt fra tidligere, men jeg er ganske sikker på at det er mange fellesnevnere i prestasjonskulturen. Både på banen og i organisasjonen, sier Djupvik.

I Start er de godt fornøyd med å ha hentet inn en ressurs fra skimiljøet.

– Når vi først hadde bestemt oss for å ha denne rollen, så var det helt naturlig å henvende seg til Morten Aa Djupvik. I verste fall kunne vi bare fått nei, sier Start-direktør Even Øgrey Brandsdal.

Han var på et foredrag med Djupvik for en stund tilbake, og likte veldig godt det han hørte. Det fikk han også til å ta kontakt med 42-åringen i etterkant.

Djupvik føyer seg inn i rekken av signeringer - både sportslig og administrativt - for Start siden de nye eierne kom inn i klubben. På spørsmål om økonomien i dette, svarer Brandsdal følgende:

– Vi investerer for framtiden. Vi har den oppfatningen at tar vi de riktige folkene ombord, så kommer resultatene etter hvert. Vi ser det er mange klubber som klarer å levere gode tall. Men du må investere for å få avkastning.

– Innenfor rammene

Da Start En Drøm AS ble opprettet, skulle de nye investorene gå inn med 40 millioner over ti år, hvorav ti millioner med en gang.

– For meg har aldri de tallene vært det viktigste. Det handler om at når vi investerer så tror vi at vi kan tjene på det, slik at vi kan bygge nye verdier for klubben som kan reinvesteres og bygges videre på. Dette maskineriet begynner virkelig å rulle, sier Brandsdal.

Styreleder i aksjeselskapet, Christopher Langeland, sier man fortsatt er på trygg grunn økonomisk.

– Dette er innenfor de rammene som vi har lagt. For å få til resultater må man satse, og da må man ha økonomiske muskler. Men det har vi, sier Langeland.