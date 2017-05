Forren droppet opprykksfest i Las Vegas – dro til Molde i stedet

Det forteller 29-åringen i et intervju med Eurosport.

For drøyt to måneder siden signerte Forren en avtale med Brighton i Championship. Det endte med at klubben rykket opp til Premier League, men den norske midtstopperen kom aldri inn på banen for Championship-laget.

Mens lagkameratene i Brighton nå er i Las Vegas for å feire opprykket til Englands øverste divisjon, valgte Forren å reise på ferie hjem til Molde. Nå har kontrakten hans gått ut, og Forren vet ikke hvor han spiller neste sesong.

Jobber mot England

– Vi har vært enige om å ta det litt etter sesongen. Den endelige praten... Det er litt sånn ståa er, så det er usikkert. Jeg har ikke fått kjempeklare signaler på at jeg er ferdig, eller på at de vil ha meg med videre, sier Forren til Eurosport.

Han trivdes godt i England og mener han har hatt godt av tiden i Brighton selv om det ikke ble spilletid.

– Jeg er imponert over nivået i Championship, men det er artig hvis jeg kunne vært aktuell for Premier League. Jeg har sett at Championship har blitt en god liga. Det er knalltøffe kamper med god kvalitet. Det er en liga som passer meg bra. Jeg kommer til å jobbe mot England, sier Forren.