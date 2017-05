Først ble begge spillerne utvist. Så barket de sammen igjen på vei inn i garderoben.

MANCHESTER UNITED-CELTA VIGO 1–1 (2–1 sammenlagt)

LYON-AJAX 3–1 (4–5 sammenlagt)

Manchester United tok seg videre til Europa League-finalen torsdag. Returoppgjøret mot Celta Vigo ble imidlertid svært nervepirrende, etter at bortelagets midtstopper Facundo Roncagla utlignet til 1–1 like før slutt. Da trengte nemlig spanjolene bare ett mål på å sende José Mourinhos menn ut av turneringen.

I sluttminuttene kokte det virkelig på Old Trafford, og for enkelte ble det for mye. Plutselig barket flere av lagenes spillere sammen etter et sammenstøtt. Resultatet av knuffingen var at både Roncaglia og United-spiller Eric Bailly ble utvist.

Etter at begge fikk marsjordre, fortsatte imidlertid kranglingen utenfor TV-bildene.

– De røde kortene var ikke enden på visen. En kampdelegat måtte skille de to spillerne da de gikk mot spillertunnelen, og trenerapparatene til spillerne var også veldig involvert, rapporterer BBCs Simon Stone i kanalens livestudio.

Bailly and Roncaglia sent off after centre circle shoving match. And it's kicking off again - Keegan v Bremner-style - as they walk off. — Tom Williams (@tomwfootball) May 11, 2017

God United-statistikk

Europaligaen har etter hvert blitt Manchester United og Mourinhos håp om å ta seg til neste sesongs mesterliga. Kampen om å komme blant de fire beste i Premier League virker å bli for tøff. Vinner de finalen den 24. mai i Sverige, er de sikret en plass blant de beste til høsten.

– En ellevill kamp. Vi var klart best i den første kampen og skulle fått med oss et bedre resultat der. Det gjorde det vanskelig i kveld, medga Uniteds Ander Herrera overfor BT Sport.

– Men vi er i finalen. Vi har kjempet hardt for å komme dit. Du kan aldri vinne en semifinale på enkelt vis. Men vi er i finalen, og det er alt som teller, fortsatte Herrera.

Bortelagets toppscorer Iago Aspas, som har en fortid i Liverpool, var dypt skuffet etter kampen.

– Vi trodde på det. Vi var uendelig mye bedre enn dem, sier Aspas ifølge Marca.

– Vi kjørte over United, på deres hjemmebane. De har spillere som er verdt 40–50 millioner euro. Vi er en gruppe med unggutter, jeg er sikker på at vi kommer tilbake på dette nivået. Vi har kjempet hardt for å komme hit, og jeg kommer til å kjempe med nebb og klør for å komme tilbake hit, legger han til.

Avventende

Det spanske laget hadde en lei statistikk å bryte. Hvis United har vunnet borte i en europacupkamp, så har de tatt seg videre i 18 av 18 forsøk. Nå er tallene økt til 19 av 19.

José Mourinhos menn, som hadde 1-0 å gå på fra bortemøtet, virket avventende det første kvarteret, mens lagets spiss, Marcus Rashford, lå hele tiden og været en overgangsmulighet.

Etter 17 minutter var det nettopp Rashford som sto bak et lekkert framspill til Marouane Fellaini. Den belgiske spilleren med den kraftige hårmanken lå uvanlig langt framme, og klarte så vidt å lure offsidefellen. Han fikk styrt det presise innlegget i mål bak Celta-målvakt Sergio Alavarez.

Rashford har dermed vært med på Uniteds fire siste mål i Europaligaen.

Spenning på slutten

Gjestene fra Vigo gikk hardt ut etter hvilen og kaptein Hugo Mallo var nær ved å sette 1-1, men Uniteds europaligamålvakt Sergio Romero fikk ordnet opp.

Danske Pione Sisto var ofte veldig alene hos det spanske laget, mens svenske John Guidetti fikk bare noen få sjanser til å komme til avslutninger. Iago Aspas ble som i den første kampen i Vigo veldig godt passet på av United-forsvaret.

Det ble en viss spenning i kampen mot slutten da Facundo Sebastian Roncaglia med fire minutter igjen av ordinær tid stanget inn 1-1-målet.

Det var like etter dette at Bailly og Roncaglia ble utvist.

Dermed må Mourinho konstruere et nytt stopperpar igjen til finalen. Torsdag spilte Bailly i spann med Danny Blind.

Ajax holdt unna etter dramatisk kamp

I finalen på Friends Arena i Solna utenfor den svenske hovedstaden er det Ajax som blir motstander.

– Det er to av de største klubbene i Europa, to klubber med vakker historie, sier José Mourinho til BT Sport.

Det ble klart etter at nederlenderne holdt unna i returoppgjøret mot Lyon. Franskmennene vant 3–1, men tapte 4–5 sammenlagt.

Danske Kasper Dolberg løftet elegant inn 1–0 over Lyon-keeper Anthony Lopes etter 27 minutter.

Storscorer Alexandre Lacazette skulle imidlertid sette fullt fyr på kampen med to scoringer på to minutter rett før sidebytte.

Et slitent bortelag var helt på felgen etter at Rachid Ghezzal etter et pent angrep ordnet 3–1 bare minutter etter at Ajax-spilleren Donny van de Beek hadde skudd i krysstanga.

Lyon jaget det fjerde målet, og det ble enda mer rom da gjestene fikk Nick Viergever utvist for to gule kort seks minutter før slutt. Både Lacazette og Maxwel Cornet misbrukte store sjanser, men Lyon måtte til slutt gi tapt.

