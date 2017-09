Fotballforbundet har fått kritikk for elendige resultater. Her er deres første konkrete tiltak.

ULLEVAAL STADION: Mandag samlet representanter fra alle fotballkretsene i Norge seg på Ullevaal. Fotballforbundet orienterte om deres siste prosjekt: NFFs Trenerveileder.

Målet er enkelt: Norges landslag skal tilbake til mesterskap.

– Tankegangen med at trenere ikke bare opererer hver for seg, men at man har sparringspartnere og kan diskutere fotball. Det er det som er utvikling, sier seksjonsleder for trenerutdanningen i NFF, Dan Eggen.

– Bredden i toppen må bli bedre

Eggen var selv med da norsk fotball hadde sin siste storhetstid. Men siden 2000 har ikke det norske herrelandslaget deltatt i internasjonale mesterskap. Ekspertene har pekt på mange årsaker, men en av de viktigste er at man ikke har jobbet godt nok på de lavere nivåene.

For å oppfylle visjonene til forbundet – «Flest mulig, lengst mulig, best mulig» – har man innsett at man må gi samtlige fotballtrenere i Norge et bedre tilbud til oppfølging. Derfor skal man på sikt ha trenerveiledere tilgjengelig i alle klubber rundt om i Norges land.

Tankegangen er slik: Bredde på lavere nivåer vil sørge for at bredden blir bedre også jo eldre spillerne blir. Desto større bredde, desto bedre blir også de beste.

– Det er ikke noen motsetning mellom bredde og topp. Vi må ikke gjøre en ting i bredden og så gjøre noe helt annet i toppen, sier Eggen.

Trenerveilederens rolle blir å følge opp trenerne i klubbene i Norge. Man skal kunne være på treningsfeltet, gi konkret tilbakemelding til trenere, samt være en sparringspartner for fotballfaglige diskusjoner, filosofi og mellommenneskelige relasjoner.

– Spillere som kommer fra slike miljøer vil sørge for at vi får mye større bredde inn mot våre yngste landslag. Får vi større bredde der, får vi også større bredde når spillerne skal ta det neste steget inn i toppklubber. Da blir også bredden i toppen større. Når bredden i toppen blir større, da blir de aller beste også enda bedre, forklarer Eggen.

Gode erfaringer fra Hordaland

Ideen bak trenerveiledningen kom fra svenske Magnus Johansson. Han er spiller- og trenerutvikler i NFF Hordaland og har allerede utviklet konseptet på Vestlandet.

– Det handler om å se trenerne i barne- og ungdomsklubbene. Lytte til dem, snakke med dem. Forhåpentligvis kan vi motivere dem så mye at de lærer seg mer fotball, men også lærer seg hvordan man skal motivere barna og ungdommen, forklarer Johansson.

Trenerveilederne skal utdannes i kretsene. Alle klubber trenger ikke ha en trenerveileder, men skal ha en trenerveileder tilgjengelig.

I Hordaland har man allerede utdannet 60 trenerveileder. Av disse er det mellom 40 og 45 som hver uke er ute på feltet og gir tilbakemelding til trenerne. Hovedmålet er å øke kompetansen blant trenerne, men det har også fått andre positive virkninger.

– Vi har fått flere trenere som har tatt høyere utdanning etterpå. Vi har fått et treffpunkt i klubbene, hvor vi kan snakke om utvikling og tiltakene de har. Relasjonene mellom klubbene er blitt mye tettere. De bruker og hjelper hverandre. De har ulike erfaringer for hvordan man gjør ting i ulike klubber. Hvis du mikser den kompetansen får man en enda bedre hverdag ute i klubbene, smiler Johansson.

Et absolutt krav om formell utdanning av trenere, vil ikke komme. Men forbundet har troen på at bedre oppfølging, vil være utdanning nok.

– Det vil alltid være for mange trenere som ikke kan nok. Den formelle utdanningen er én ting, der er vi ikke i mål. Men vi må søke og legge til rette for at vi, via trenerveilederen, kan øke og forbedre utdanningsnivået og forståelsen til trenerne. Det er udiskutabelt at vi må få til det, for å få bedre tilsig til toppen, sier Eggen.

Inspirert av Johan Cruyff

Hele konseptet er imidlertid inspirert av internasjonale fotballstormakter.

– Det er ikke vrient å se på de beste miljøene ute. Hva er styrkene i Barcelona, Ajax og Italienske klubber? Hva er det som har skjedd for at de gjør det så bra, uavhengig av trenere som kommer og går? Det er at de har et miljø som gjør at trenere sparrer med hverandre, sier Eggen.

Han nevner trenerperioden til Johan Cruyff i Barcelona. På laget spilte blant andre Pep Guardiola, Ronald Koeman og Michael Laudrup. Alle har senere hatt karrièrer som trenere for noen av de beste lagene i verden.

Det ble diskutert fotball. Hele klubben var gjennomsyret av faglige diskusjoner, utvikling av trenere og et velutviklet miljø for kompetanseutveksling. Alle dro i samme retning.

– Det er den tankegangen vi nå prøver å få inn i breddefotballen. Det går på trivsel og det å ha et miljø også, men det vil også sette i gang flere prosesser for å få spillere som er utviklingsorientert, ikke bare fokuserer på resultatene, sier Eggen.