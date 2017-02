Fotballpresidenten: Norge gir opp drømmen om å arrangere EM

Tyrkia kaster seg inn i kampen om å arrangere fotball-EM i 2024. NFF gir opp og sier det blir altfor dyrt å få europamesterskapet til Norge.

Fristen for å søke går ut 3. mars. Det har lenge vært spekulert i om det kommer en nordisk søknad.

– Vi har avvæpnet at vi kommer til å søke på EM. Vi har ikke stadioner til det. Det vil være veldig kostnadskrevende. Alle de nordiske landene har til sammen bare en to-tre stadioner som tilfredsstiller UEFAs krav, innrømmer fotballpresident Terje Svendsen overfor NTB.

I stedet retter han og Norges Fotballforbund blikket mot kvinner og aldersbestemt fotball.

– Vi ser på om det finnes turneringer for kvinner eller aldersbestemte arrangementer som det kan være interessant å ha i Norden. U21-mesterskap kan være en mulighet, det samme VM og EM for kvinner, som ikke har de samme kravene til stadionfasiliteter, sier fotballpresidenten.

Og blir det et nordiske samarbeid, er det liten sjanse for at finalene går i Norge.

– Utfordringen vår er at det er andre nordiske land som har større stadioner, hvor finalene blir lagt. Vi får satse på semifinaler, sier Svendsen.

Han har hatt et hektisk år som fotballpresident, hvor han innrømmer «mye skjedde og en ble tatt litt av begivenhetene». Faste møtedager i Oslo og ansettelsen av generalsekretær Pål Bjerketvedt skal avlaste presidenten noe.

Svendsen tror alt fokuset på reiseregninger vil være glemt i 2017.

– Reiseregninger tror jeg er et forbigått tema.Vi legger det fram åpent og det vil være tilgjengelig. Hele åpenhetsdiskusjonen rundt oss, syntes jeg vi klarte å parkere godt. Vi brukte to måneder. Det er samtidig et element som er utrolig viktig, og det er kanskje ikke helt fanget opp. Vi har valgt å ha årlige ting. Vi har full regnskapsfremleggelse hvert år med detaljert innsyn i vår virksomhet. Andre har toårige eller fireårige ting. Det gir ikke den samme demokratiske innsynsmuligheten, påpeker Svendsen.

– Du er ikke redd det skal dukke opp «lik i skapene» ?

– At det kan dukke opp uforventede saker, har man ingen garantier for. Vi har avklart rollen mellom styret og generalsekretær. I fjor var det uklart hvem som tok beslutninger. Det har vi ryddet opp i. Overraskelser vil alltid skje, og min erfaring er at det dukker opp noe du ikke har tenkt på eller sett for deg. Det vil sikkert dukke opp ting, men jeg har tro og håp om at 2017 blir roligere enn 2016, sier NFF-presidenten.

I starten av mars er det fotballting. Et forslag er å utvide presidentperioden fra to til fire år.

– Det er et forslag ved førstegangsvalg av president, der presidenten skal velges for fire år. Begrunnelsen er at man trenger litt tid på å sette sitt preg på organisasjonen og fotavtrykk på ting som skal gjøres. Det er en argumentasjon som jeg har veldig stor respekt for. Det krever tid å bli kjent med organisasjonen, men det er også et internasjonalt og politisk engasjement i denne rollen. Du trenger tid på å sette preg, sier Svendsen.

Ved forrige ting kom det et klart signal om mer nøkternhet i forbundslokalene på Ullevaal. Slik svar Svendsen på spørsmålet om det går mot kutt i antall ansatte i NFF:

– Det har vi ikke oversikt over nå. Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på. Han har kun jobbet i sju dager og dette har vi ikke rukket å diskutere med han. Forbundstinget i 2016 ga klare signaler om nøkternhet og effektivitet. Det følger vi opp, sier Svendsen.

