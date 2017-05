Fredriksen: - Vi ser oppover tabellen

AALESUND - SANDEFJORD 2–0

Sandefjord var langt unna å kunne tukte AaFK i dagens kamp. Hjemmelaget var endelig skikkelig påskrudd fra start, og hadde allerede skapt tre feite sjanser før Mos scoret på straffe i det niende minutt.

- Vi spiller en veldig god førsteomgang. Vi spiller både flott fotball samtidig som vi produserer haugevis av målsjanser. Andre omgang er ikke like god dessverre, men vi har fortsatt veldig god kontroll på Sandefjord, sier en meget fornøyd Trond Fredriksen.

Alle sjansers mor

Selv om ikke spillet var like blendende og offensivt i andre omgang, fortsatte AaFK å skape sjanser og Mos hadde blant annet alle sjansers mor da han presterte å sette ballen utenfor på blankt mål etter 83 minutter. Mos hadde også en kjempesjanse alene med keeper i første omgang, men sjansesløsingen bekymrer ikke AaFK-treneren nevneverdig.

- Mos scorer stort sett i hver eneste kamp, og har nå sju mål på ti kamper. Det må vi være strålende fornøyd med. Samtidig så jobber han godt for laget. Det er nok mest han selv som tenker på den store sjansen han brente, smiler Fredriksen, som nå er klar på at AaFK har befestet sin posisjon like bak de beste lagene i Norge.

- De to siste kampene (mot Viking og i dag) har vært viktige i forhold til hvordan sesongen kan bli. Med to seirer har vi fått en luke til lagene på nedre halvdel av tabellen. Nå ser vi kun oppover og ønsker å befeste vår posisjon blant de nest beste i eliteserien.

Mange bidrar

Heller ikke i dag hadde AaFK fullt lag. Sondre Fet måtte stå over med sykdom, og Fredrik Carlsen og Aron Thrandarson begynte på benken. Kaptein Bjørn Helge Riise er fortsatt skadet. Men AaFK har prestert godt til tross for alle skadene, og kanskje har skadene vært mest til nytte – for nå har AaFK fått i gang spillere som ellers ikke ville ha spilt. Som for eksempel Marlinho.

Brasilianeren startet sin andre strake kamp, og han spilte bra. Leken og skapende offensivt, og han gjorde også jobben sin defensivt.

- Marlinho var kjempegod i dag. Jeg unner han dette av hele mitt hjerte, sier Fredriksen om brasilianeren som har fått få sjanser til å briljere i AaFK.