Gigantklubbene er gullgruver for omstridte, amerikanske milliardærer

Manchester United mot Liverpool er fortsatt et gigantoppgjør som samler TV-seere over hele verden.

Begge de to mest suksessrike klubbene i engelsk fotballhistorie har røttene i tradisjonelle industrisamfunn, men er for lengst blitt globale konserner med milliardomsetning.

De har også det til felles at de har amerikanske eiere, investorer som nå vil kunne selge med enorme milliardgevinster.

Mens man før kanskje så på fotballklubber som leketøy for ultrarike med behov for noe å bruke penger på, har en ekstrem inntektsøkning fra spesielt TV- og markedsrettigheter gjort Premier League-lagene til gode investeringsobjekter også rent økonomisk.

Kinesisk interesse

Finanstidsskriftet Forbes verdsatte i fjor Manchester United til 28,3 milliarder kroner. Det er omtrent 20 milliarder kroner mer enn hva den meget omstridte Glazer-familien betalte for klubben for 11 år siden.

Liverpool prises til 13 mrd., noe som er opp fra de rundt 4 milliardene Fenway Sports Group betalte da de mer eller mindre reddet Anfield-klubben fra konkurs i 2010. Da hadde deres landsmenn Tom Hicks og George Gillett nærmest kjørt klubben fra 1892 fullstendig i grøften.

Redningsaksjonen viser seg nå å være meget lukrativ også økonomisk. Britiske aviser skrev sist høst at kinesiske investorer verdsatte klubben til i overkant av 10 mrd. da de viste interesse for å kjøpe en andel av aksjene.

En viktig grunn til verdiøkningen er at eierne har klart å bygge ut Anfield med 8000 seter, noe som skal øke de årlige inntektene med 260 millioner.

TV-deal til 22 milliarder

Mest penger kommer imidlertid fra den enorme TV-avtalen Premier League har med Sky Sports. Den er nå verdt svimlende 22 mrd. i året.

Manchester United på sin side er den engelske klubben som henter klart mest fra sin draktleverandør. De får 780 mill i året for å spille i Adidas, mens Chevrolet betaler 680 mill i året for å ha sin logo på det røde tekstilet.

Stadige rekordsummer på det kommersielle feltet har gjort sitt til at også verdien av klubbene har skutt i været.

Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap. Revisjonsselskapet KPMG kommer også med en årlig vurdering av Premier League-lagene. De har litt mindre tro på Manchester United enn Forbes, og setter verdien til 26,2 mrd. Liverpool verdsetter de også lavere, og priser Anfield-klubben til 11,5 mrd.

I konflikt med supporterne

Amerikanske eiere på jakt etter profitt har imidlertid ikke vært enkelt å godta for fansen.

I forbindelse med tiårsjubileet for Glazer-familiens eierskap skrev supportergruppen The Independent Manchester United Supporters Trust at «ingen eiere i fotballhistorien har noen gang i noe land tatt så mye penger ut av en klubb som det Glazer-familien har».

De hevder at 10 mrd. er tatt ut av klubben, en stor del av det for å betale lånene investorene tok opp da de kjøpte klubben. Supporterne måtte ta en stor del av regningen gjennom økte billettpriser, samtidig som klubben tapte kraft i konkurransen om de beste spillerne mot nyrike konkurrenter.

– Det er en skam at vi måtte gå gjennom all smerten og kaste bort det siste tiåret for å tillate at en familie uten tilknytning til Manchester United skulle berike seg selv på bekostning av klubben og dens supportere, uttalte supporterne.

Forskjellige kulturer

Konfliktene skyldes blant annet at idrettsklubber drives helt forskjellig i USA og Europa, sier NTNU-professor Harry Arne Solberg.

– I Nord-Amerika tillater supporterne at det er en investering som skal gi en viss avkastning. I de europeiske fotballklubbene er det å vinne og være suksessfull mye viktigere, sier han.

Solberg trekker frem den enorme kampen om de beste spillerne i Europa som en av de store økonomiske hovedforskjellene. Den gjør at europeisk fotball ikke vil være profitabel på samme måte som klubber i USA.

Fansen i England forventer at pengene ikke tas ut av klubben, men investeres i bedre spillere.

– Samtlige klubber i NFL (ligaen for amerikanske fotball) går med overskudd. I Europa lever og ånder supporterne mer for sitt lag, mens det i USA er mer underholdning, sier professoren.

Solberg trekker frem Liverpools forrige eiere, Tom Hicks og George Gillett, som en duo som ble overrasket over forholdene i England.

– I etterkant karakteriserte eks-eierne fansen som religiøse fundamentalister, de skulle vinne for enhver pris, sier Solberg.

Stor supporterprotest

Dagens Liverpool-eiere er mer populære siden de reddet klubben fra undergang, men også der har glorien begynt å falme, sier Torbjørn Flatin, redaktør i supporterbladet Kopite.

Forrige sesong reiste over 10 000 supportere seg og forlot kampen mot Sunderland 13 minutter før full tid i protest mot en planlagt økning i billettprisene.

Flatin tror protesten kom som et sjokk for eierne, for det er ingen tvil om at Anfield enkelt ville blitt utsolgt også med høyere billettpriser.

I en engelsk fotballklubb er det imidlertid ikke bare økonomiske lover om tilbud og etterspørsel som gjelder.

– På Merseyside er det begrenset hva folk tjener, så en slik økning ble bare ikke akseptert. Det er litt andre mekanismer i engelsk fotball enn i amerikansk idrett, sier Flatin.

Protesten førte til at ledelsen droppet planene, men satte trolig også en stopper for neste trinn i utvidelsen av Anfield.

– Signalene er at det ikke blir aktuelt, for de vil ikke tjene penger fort nok. De gutta er i dette fordi det er en stor investering i en global merkevare, sier Flatin.

Manchester United Stiftet: 1878 Hjemmebane: Old Trafford (75 600) Manager: José Mourinho Meritter: Har vunnet ligaen 20 ganger, Champions League tre ganger, cupvinnercupen én gang, FA cupen 12 ganger, ligacupen fire ganger

Liverpool Stiftet: 1892 Hjemmebane: Anfield (54 000) Manager: Jürgen Klopp Meritter: Har vunnet ligaen 18 ganger, Champions League fem ganger, UEFA -cupen tre ganger, FA cupen syv ganger, ligacupen åtte ganger.

Oljemilliarder

Rivalene fra nordvest er ikke alene om å ha opplevd stor verdiøkning.

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj tok på mange måter pengeracet i engelsk fotball til et nytt nivå da han kjøpte Chelsea i 2003 for omtrent 2 mrd.

Han fortsatte med å investere oljemilliarder i London-klubben. I tillegg til mye moro, fire ligatrofeer og en Champions League-pokal, har han også sikret seg solid økonomisk gevinst. Klubben er ifølge Forbes beregninger nå verdt 14,4 mrd.

I 2008 kjøpte Sjeik Mansour fra Abu Dhabi Manchester City for 3 mrd. Også fra Midtøsten har oljepengene rent i forholdsvis frie strømmer i årene etter, både til investeringer i spillerstall og infrastruktur til flere milliarder kroner. Nå mener Forbes at klubben er verdt 16,3 mrd.

En pen verdiøkning har også amerikanske Stan Kroenke hatt i Arsenal. Da han overtok kontrollen i 2011 var verdien 10,2 mrd., nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.

KPMG tror Manchester City kan omsettes for 14,6 mrd., Arsenal 15,1 mrd., Chelsea 13,1 mrd. og Tottenham 7,2 mrd.