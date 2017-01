Gjelsten avviser at Molde forsøker å stoppe Solskjær

MOLDE: Da Ole Gunnar Solskjær fikk henvendelsen fra Norges Fotballforbund, tok han umiddelbart kontakt med Bjørn Rune Gjelsten.

– Jeg var på reise i Midtøsten da Ole Gunnar ringte meg for noen dager siden og orienterte om henvendelsen fra NFF. Vi hadde en fin samtale der vi tenkte litt høyt sammen og jeg opplever dialogen mellom oss som svært god, sier Gjelsten til Romsdals Budstikke.

– Det er en ære at Ole Gunnar blir spurt

Molde-eieren slår fast at Solskjær skal få tid til å vurdere den muligheten som har dukket opp etter at Ståle Solbakken sa nei til Norge.

– Han tar selvfølgelig denne forespørselen seriøst, noe annet ville jo også være arrogant. Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.

Han mener situasjonen i utgangspunktet er positiv både for Solskjær og MFK.

– Det er en stor ære å bli spurt om jobben som landslagssjef, og med Ole Gunnars erfaring som spiller og trener er jeg sikker på at han ville vært et spennende valg. Hans personlighet bidrar også til at jeg tror han har alle muligheter til å lykkes som norsk landslagssjef. I tillegg er det indirekte en ære også for Molde Fotballklubb at landslaget ønsker en sjef som har vært spiller og trener med suksess i vår klubb, sier MFK-eieren.

Håper at Solskjær blir i Molde

Gjelsten understreker at MFK-ledelsen fortsatt har et ønske om at Solskjær blir værende i Molde.

– Vi har startet et nytt prosjekt sammen med Ole Gunnar og har satt sammen et sterkt trenerteam med Mark Dempsey og Erling Moe. Vi har brukt store ressurser på satsinga vår, og håper at vi kan videreføre samarbeidet med Ole Gunnar. Målet er at vi sammen skal etablere MFK i toppen av norsk fotball igjen, sier Gjelsten.

Det var Dagbladet som først omtalte henvendelsen fra NFF onsdag kveld. Avisen hevdet også at Kjell Inge Røkke forsøker å stoppe Solskjærs muligheter til å trene landslaget ved å presse fram endringer i kontrakten med Molde.

– Helt feil at Molde vil presse Ole Gunnar

– Dette er helt feil. Det er ingen i Molde som prøver eller vil prøve å presse Ole Gunnar til noe som helst. Det er en klausul i kontrakten om at han kan slutte i løpet av kort tid dersom han får tilbud om å trene landslaget. Det er selvfølgelig ikke ideelt for en klubb å ha en sånn klausul, og i de opprinnelige kontraktsforhandlingene i 2015 ønsket vi ikke at dette punktet skulle være med. Men vi godtok det og aksepterer selvfølgelig at dette er situasjonen. Vi respekterer avtalen med Ole Gunnar og ønsker ham lykke til dersom han ender opp som sjef for landslaget. Men som sagt: Vi håper fremdeles at han skal fortsette sitt arbeid i Molde Fotballklubb.

– Hva betyr dette for sesongoppkjøringa til MFK, hvor fort må denne situasjonen avklares?

– Det er åpenbart viktig at dette blir avklart i løpet av kort tid, men vi har ikke gitt Ole Gunnar noen frist. Han skal få litt ro til å reflektere over den muligheten han nå har fått. Så skal vi finne gode løsninger for Molde Fotballklubb uansett hva han bestemmer seg for, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Ole Gunnar Solskjær har ikke besvart Rbnetts henvendelse onsdag.