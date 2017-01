Gladmelding til fansen: Gir AaFK klarsignal til å hente spiss

Torsdag ettermiddag var en rekke AaFK-investorer samlet. Målet var å bevilge penger slik at AaFK kan hente ytterligere en spiller til i løpet av vinteren.

- Det var enighet blant alle, 17 stykker, om at vi skal hente en spiss. Så nå er det bare for Henrik (Hoff) og Trond (Fredriksen) å få det i boks, sier Bjarne Haagensen.

Han er leder for den såkalte Tango 2012-poolen, den siste gjenværende spillerpoolen til AaFK. Sunnmørsposten har tidligere skrevet at poolen har rundt åtte millioner kroner igjen på bok.

- Skal ha en toppspiss

AaFK-trener Trond Fredriksen var til stede da investorene møttes torsdag. Han snakket varmt om en konkret spiller som AaFK nå ønsker å hente.

- Vi skal ha en toppspiss, fastslår Bjarne Haagensen overfor smp.no.

Han avviser imidlertid at det er aktuelt å bruke hele spillerpoolen på en enkelt spiller.

I det siste har Sunnmørsposten satt fokus på AaFKs utfordrende økonomi. I utgangspunktet hadde klubben bare budsjett til å lønne 15 utespillere og to keepere. Nå ender tallet trolig på 16 etablerte utespillere.

- Hvordan løses dette økonomisk?

- Nei, det har vel ingen interesse for folk flest. Vi har jobbet lenge med å få til dette og nå er det i orden. Nå får vi på plass et godt lag foran sesongstarten, så håper jeg bare folk flest møter opp på stadion. Mange har sagt at de skal komme om vi får på plass en spiss. Nå håper jeg de holder ord, sier Bjarne Haagensen.