Glohete Strømsgodset nærmer seg Molde i medaljekampen

HAUGESUND-STRØMSGODSET 1–3

Strømsgodset kom tidlig under, men snudde kampen til 3-1 i bortemøtet med Haugesund i Eliteserien søndag. Det betyr at laget nærmer seg medaljeplass.

Mens serietoer Molde tapte mot Kristiansund lørdag, led Sarpsborg samme skjebne etter å ha tapt 1-2 borte mot Viking.

Med Godsets 3-1-seier betyr det at Tor Ole Skulleruds mannskap er à poeng med serietreer Sarpsborg, mens det er tre poeng opp til Molde. Søndagens seier er lagets sjuende strake. Sarpsborg kniper tredjeplassen med bedre målforskjell enn laget fra Drammen.

Tidlig under

Mot FKH kom Godset under allerede etter fem minutter da Jakub Serafin gikk på skudd. Reprisene viste at ballen gikk innom Liban Abdi før den gikk i mål til 1-0, men supporterne i Haugesund hadde så vidt rukket å finne setene igjen da Bassel Jradi helte kaldt vann i årene.

Kantspilleren forsøkte seg på et skudd fra distanse og ballen flakket på vei mot mål. Per Kristian Bråtveit ble tatt på feil fot og maktet ikke å holde skuddet ute.

Etter 57 minutter var FKH-keeperen igjen involvert med negativt fortegn. Et frispark var på vei rett mot mål, men Bråtveit ga en retur som endte hos Godset-kaptein Jakob Glesnes. Han takket og bukket ved å sette inn 2-1 til gjestene og etter 63 minutter måtte Bråtveit igjen plukke ballen ut av nettet.

Ulland Andersen-scoring mot sin tidligere klubb

Eirik Ulland Andersen, som har en fortid i FKH, skrudde et frispark mot mål og ballen gikk gjennom alt av spillere i feltet. Bråtveit klarte ikke å stoppe frisparket da han skled i frasparket for å rekke ballen og gjestene gikk opp til 3-1.

Det klarte vertene aldri å svare på og resultatet gjør at Haugesund ligger på sjetteplass med 39 poeng når det gjenstår to serierunder.

For Strømsgodset lever medaljehåpet for fullt og laget møter Brann og Aalesund i de to siste serierundene.