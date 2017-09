Strømsgodset brøt marerittrekken – senket Stabæk på bortebane

Stabæk – Strømsgodset 0–2

Strømsgodset tok trolig et endelig farvel med bunnstriden med lørdagens 2-0-seier mot Stabæk. Det var drammensernes første borteseier i Eliteserien i år.

På ellevte forsøk kunne Tor Ole Skulleruds lag endelig juble for en trepoenger utenfor Marienlyst. Den elendige borterekken ble brutt takket være scoringene til Marcus Pedersen og Eirik Ulland Andersen.

– Dette var sinnssykt deilig. Det er lenge siden vi vant borte sist. Etter en helt forferdelig start viste vi at vi er et bedre lag enn Stabæk fysisk og med ballen, sa Andersen til Eurosport etter seieren.

Mot spillets gang gikk Strømsgodset opp i føringen etter 21 minutter. På et flatt innlegg fra Jonathan Parr kunne Pedersen enkelt sette ballen i et tom mål. Det var hans 50. offisielle scoring for Godset.

Andersen doblet til 2–0 tidlig i annen omgang. Alene med Stabæk-keeper Sayouba Mandé skjøt han på innsiden av lengste stolpe, men returballen tok Godsets midtbanemann vare på ved å dunke den i nettet via tverrliggeren.

Boli-miss

Målet ga Stabæk en real knekk. Vertene skapte knapt noe som helst etter 0–2. I stedet fikk bortelaget flere farlige sjanser. Pedersen prøvde seg på en lobb etter 65 minutter, men forsøket endte mange meter utenfor. Der burde hedmarkingen tatt seg mer tid.

Det hører med til historien at Stabæk gikk ut og rystet Strømsgodset fra start. Gjestene fra Drammen var regelrett heldige som ikke havnet under tidlig på Nadderud. Allerede etter 20 sekunder kunne Franck Boli fått en pangstart på sin første kamp fra start siden oktober i fjor, men ivorianerens forsøk trillet en snau meter til side for Godset-buret.

Samme mann ble noen minutter senere spilt pent gjennom av Stabæk-unggutten John Hou Sæter. Denne gangen skjøt Boli rett på Godset-keeper Espen Bugge Pedersen. 23-åringen er endelig tilbake fra en alvorlig kneskade, men Boli var litt for het da han kom til sjanser i Ohi Omoijuanfos fravær.

Stabæks superspiss måtte stå over lørdagens oppgjør på grunn av suspensjon. Omoijuanfo er toppscorer i Eliteserien med sine 15 mål.

Snytt

Like før det første baklengsmålet rotet i tillegg Moussa Njie bort en enorm mulighet. Fra fem meter og på nesten åpent mål plasserte han ballen utenfor.

Stabæk følte seg snytt for straffe da Henning Hauger felte Ronald Hernandez. TV-bildene viste at Hauger aldri var på ball. Hjemmelagets frustrasjon var forståelig.

Med seieren tok Strømsgodset seg opp på 8.-plass. Skulleruds menn står med 29 poeng etter 22 kamper. Stabæk ligger på plassen foran med ett poeng mer.

Neste helg tar Stabæk turen til Kristiansund for å møte byens opprykkslag. Samme dag tar Godset imot et Tromsø-lag i akutt poengnød på Marienlyst.

