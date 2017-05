Gretarsson på midtbanen mot Sandefjord

Kaj Rammsteijn er tilbake i midtforsvaret til dagens kamp mot tabellnabo Sandefjord. Det setter nok trener Trond Fredriksen stor pris på, siden han dermed kan bruke Daniel Gretarsson på sin skadeutsatte midtbane. Der er som ventet kaptein Bjørn Helge Riise fortsatt skadet, mens ny mann på sykestua er Sondre Fet. Det betyr også at Marlinho får fornyet tillit på høyre kant.

Godt nytt er det at Aron Thrandarson er på vei tilbake. Det samme er Fredrik Carlsen. Begge begynner på benken i dag. Dermed har AaFK en mye sterkere tropp enn mot Viking 16. mai.

Overrasket

Sandefjord har overrasket i årets serie, og står med 13 poeng så langt, ett bak AaFK. Men bortelaget fikk seg imidlertid en skikkelig trøkk i forrige serierunde, da de tapte hele 5-0 mot Brann. AaFK har generelt hatt et godt tak på Sandefjord i eliteserien. På fire kamper på Color Line Stadion har AaFK to seirer og to tap mot laget fra hvalfangerbyen.

Dagens lagoppstillinger:

AaFK (4-4-2): Andreas Lie - Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov – Marlinho, Vebjørn Hoff, Daniel Leo Gretarsson, Edwin Gyasi - Lars Veldwijk, Mustafa Abdellaoue Benken: Heigre, Carlsen, Berisha, Thrandarson, Waagan, Solnørdal, Hatlehol.

Sandefjord (3-5-2): Ingvar Jónsson - Abdoulaye Seck, Christer Reppesgård, Alexander Gabrielsen - Joackim Olsen Solberg, William Kurtovic, Enric Vallès, Andre Sødlund. Victor Demba Bindia - Pau Morer, Flamur Kastrati Benken: Øvretveit, Kebbie, Lorentzen, Shamohammad, Mjelde, Holt

Dagens hoveddommer er Rohit Saggi.