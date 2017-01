Grytebust kåret til årets Odense-spiller

Ifølge klubbens egne hjemmesider kårer man årets spiller i januar hvert år.

I år gikk prisen til tidligere AaFK-spiller Sten Grytebust.

– Det er selvfølgelig stolt over å vinne en slik pris i mitt første år her i Danmark. Det er stort for meg og gir meg enda mer motivasjon til fortsettelsen, sier Sten Grytebust selv om utmerkelsen.

Han skrev under for den danske klubben i februar i fjor.

Har fått mye skryt

Grytebust gikk umiddelbart inn og ble førstekeeper i den danske klubben. Siden har han gjort seg kraftig bemerket.

– Sten har vært den store overraskelsen for Odense hittil. Han har vært lagets klart beste spiller og har vist at han er en målmann av høy klasse. Outstanding har han vært, fortalte nylig Leif Rasmussen, journalist i lokalavisa Fyens Stiftstidende til Sunnmørsposten.

Trener Kent Nielsen har også latt seg imponere av den norske keeperen.

– Vi er veldig tilfredse med jobben Sten har gjort. Han har levert på et stabilt høyt nivå, og i enkelte kamper har han vært helt matchavgjørende, sier Odense-trener Kent Nielsen.