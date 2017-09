Gyasi blir bøtelagt av AaFK

– Denne saka har vi lagt død nå. Han har fått sine sanksjoner og gjennomført dem, og nå er vi ferdig med saka. Det er opp til trenerteamet å bestemme om han skal spille mot Odd, sier daglig leder Geir S. Vik til Sunnmørsposten, som hevder at det var enighet mellom Gyasi og klubben om sanksjonene.

– Er det snakk om noen sanksjoner utover at han ikke fikk trent med laget og måtte stå over mot Stabæk?

Glad saka er løst

– Han fikk også ei bot, som han har akseptert. I tillegg har både trener og sportssjef hatt samtaler med Edwin.

– Har Gyasi bedt om unnskyldning til trenerne og spillergruppa?

– Det er trenerteamet som har tatt seg av den kommunikasjonen, så det må nesten Trond svare på.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med Trond Fredriksen, som heller ikke nå vil si noe særlig om saka.

– Jeg vil si minst mulig om dette. Jeg er glad for at saka har fått en ende, og at vi kan jobbe videre for at AaFK skal vinne kamper.

– Må lære

AaFK valgte å straffe Gyasi grunnet gjentatte brudd på klubbens interne regler. I år har han ved tre anlendinger blitt utestengt fra A-lagets treninger.

– Hva skal dere gjøre for at det ikke blir flere brudd på klubbens regelverk?

– Vi ser at dette er en sak som vi som klubb må lære av, og det er vi innstilt på.

Det er en utfordrende situasjon vi har kommet opp i, men det er slikt som kan skje.

– Er det noe dere må ta sjølkritikk på i denne saka?

– Det er en komplisert sak. Det er slike ting man alltid lærer av, og det er alltid slik at det er noe man kan bli bedre på.

Vil ikke kommentere utsagn

I mandagens utgave av Sunnmørsposten fikk Gyasi spørsmål om han følte han hadde blitt behandlet fair. Det ville han ikke svare på, men la til at sannheten ville komme fram en dag.

– Vi har hatt en veldig god dialog rundt dette, både årsaksforløpet og sanksjonene. Det han uttaler må han nesten forklare videre selv.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med Gyasi, som er kjent med sakens innhold. Han sier seg enig i at fokuset nå må være på framtiden.