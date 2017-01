Gyasi må fortsatt trene alene

Derfor trener 25-åringen fortsatt for seg selv. Mens resten av laget trente som normalt mandag, holdt Gyasi på for seg selv i lag med fysioterapeut Bjørn Erik Melland. Edwin Gyasi får enkelt og greit ikke lov til å trene med resten av AaFK-stallen. Han ble tatt ut av stallen foran treningsøkta sist onsdag.

Vil vekk

Ifølge Fredriksen har Gyasi gitt beskjed om at han ønsker seg bort fra klubben. AaFK er ikke fornøyd med hvordan Gyasi har taklet situasjonen. – Det er ingen endring med Edwin. Vi tar dette dag for dag nå, sier Trond Fredriksen. – Hva må til for at han skal få trene med laget igjen? Må bidra – Han må være klar på at han selv har lyst til å være med å bidra, sier Fredriksen. – Det har han ikke vært hittil? – Nei, ikke foreløpig. Så når han er klar, så er vi klare mot at han er med på våre premisser, sier Fredriksen.

Snart stenger vinduet

Overgangsvinduet til de fleste utenlandske ligaene stenger ved midnatt tirsdag. Foreløpig tyder det meste på at Gyasi blir værende i AaFK. Det hele startet i treningskampen mot Brattvåg for knapt 14 dager siden. Der ble det en åpen disputt mellom trener Fredriksen og Gyasi, og nederlenderen ble tatt av bana etter 35 minutter. Og mot Hødd sist fredag var han ikke i troppen. Gyasi kom til AaFK foran fjorårssesongen, og var strålende da AaFK imponerte hele Fotball-Norge i høstsesongen.