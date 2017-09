Gyasi nektes å trene med AaFK – for tredje gang i år

Kantspilleren nektes å trene med laget inntil videre og er dessuten utelukket fra søndagens hjemmekamp mot Stabæk.

– Vi har hatt møter med Edwin i dag, der vi har gitt beskjed om at han ikke er med i troppen på søndag. Årsaken er gjentatte brudd på våre interne regler, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.

Det er tredje gang i år at AaFK-spilleren nektes å trene med laget. I januar mente Trond Fredriksen at fokuset til Gyasi ikke godt nok og fjernet han fra resten av troppen for en kort periode. Tidligere i sommer måtte han igjen stå over flere treninger – og ble vraket fra treningskampen mot Hødd – etter å ha kommet for seint tilbake fra ferie.

Bjørn Erik Melland ønsker ikke å fortelle hvilke regler Gyasi skal ha brutt denne gang.

I førsteomgang gjelder Gyasi-utestengelsen ut uka. Hva som skjer etter det, er foreløpig helt i det blå.

– Vi har en prosess gående på det. Men akkurat nå verken kan jeg eller vil jeg si noe om hva som skjer framover. Vi må komme tilbake til det over helga, sier Melland.

– Er det i det hele tatt mulig å løse dette en gang til?

– Vi får se på det, svarer Melland.

Irriterte medspillere

Spørsmålet er om Gyasi-situasjonen i det hele tatt er mulig å løse denne gang. Sunnmørsposten vet at flere internt i klubben – deriblant flere spillere – er svært irriterte over måten Gyasi har opptrådt på i det siste.

Det gjør at det ikke bare vil bli enkelt for hovedtrener Trond Fredriksen å inkludere 26-åringen i resten av stallen igjen.

AaFKs utfordring er at Gyasi har kontrakt med klubben ut 2018-sesongen.

Flere storklubber viser interesse for Aalesund-spiller

I tillegg er de fleste overgangsvindu ute i Europa stengt, slik at det er bortimot umulig å få solgt Gyasi på det nåværende tidspunkt. Samtidig vil en overgangssum trolig falle drastisk dersom Gyasi utelukkes fra AaFK-troppen ut året. Hele ti kamper gjenstår av årets sesong.

Selv om Edwin Gyasi har hatt en turbulent 2017-sesong, var han en av Eliteseriens beste spillere i fjor høst. Det gjorde at han gjennom vinterhalvåret ble ryktet til større klubber.

Også i sommervinduet har overgangsrykter dukket opp rundt 26-åringen.

Felles for alle treningsnektene, er at Gyasi har vært linket bort fra AaFK i samme periode. Sunnmørsposten vet at Gyasi har håpet på en overgang til en større liga gjennom de to siste overgangsvinduene, men hittil har ikke interessen for han vært konkret nok til at AaFK har kunnet ta stilling til et eventuelt salg.

Sunnmørsposten var i kontakt med Edwin Gyasi i forbindelse med fredagens AaFK-trening. Verken han eller hovedtrener Trond Fredriksen ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.