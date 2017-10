Gyasi tilbake mot Sandefjord

I flere kamper har Edwin Gyasi vært ute i kulden. AaFKs trener Trond Fredriksen har hatt forskjellige forklaringer på vrakingen, både at det har vært disiplinære årsaker og at Gyasi ikke har vært god nok for laget. Den siste forklaringen er det få som har trodd på.

Poengkrise

Nå er AaFK virkelig i poengnød. Laget har ikke vunnet på ni kamper og har falt som en stein på tabellen. Dermed er også trener Fredriksen tvunget til å spille med sine beste spillere, turbulens eller ei.

Det gjør at Edwin Gyasi er tilbake på sin vante posisjon som høyre kant mot Sandefjord i dag. Ut av laget går en formsvak Aron Thrandarsson.

Trond Fredriksen har også hatt andre utfordringer med laguttaket, siden han mangler både Oddbjørn Lie (sykdom) og Athanasios Papazoglou (hjernrystelse). Det betyr også at AaFK legger om formasjonen og spiller med en spiss i 4-5-1.

Sandefjord har vært i mye bedre forfatning enn AaFK de siste ukene og har vunnet fire av sine ni siste kamper. Men tradisjonelt har oransjetrøyene hatt et meget godt tak på hjemmelaget. AaFK har bare ett tap mot Sandefjord i eliteserien på ni kamper (6-2-1).

I dag er det kanskje viktigere enn noen gang å ta tre poeng i Sandefjord.

Lagene

Sandefjord (3-4-3): Jónsson – Grorud, Reppesgård, van Berkel– Olsen Solberg, Vallès, Storbæk, Bindia – Morer, Kastrati, Rodriguez

Benken: Øvretveit, Sødlund, Gana Kane, Shamohammad, Kurtovic, Mjelde, Grossmüller

AaFK (4-5-1): Andreas Lie – Jørgen Hatlehol, Kaj Ramsteijn, Daniel Gratarsson, Mikkel Kirkeskov – Edwin Gyasi, Vebjørn Hoff, Fredrik Carlsen, Bjørn Helge Riise, Marlinho - Mustafa Abdellaoue.

Benken: Urke, Berisha, Fet, Thrandarson, Waagan, Barstad