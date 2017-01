Han blir AaFKs nye stoppersjef

Etter det Sunnmørsposten erfarer er det bare detaljer som gjenstår før forsvarsspilleren blir presentert som AaFK-spiller.

Ramsteijn er allerede på plass i Ålesund, der han mandag formiddag er til medisinsk test.

Han har allerede hilst på sine antatt nye lagkamerater.

- Dette har jeg ingen kommentarer til, sier avtroppende AaFK-direktør Henrik Hoff.

Tidligere har imidlertid Hoff avslørt at AaFK er enig med en midtstopper om de personlige betingelsene for en kontrakt. Samtidig skal klubbene i det siste ha vært svært nær ved å bli enige om en overgangssum for 26-åringen.

Fra nederlandsk 2. divisjon

Kaj Ramsteijn har det siste året vært kaptein for det nederlandske 2. divisjonslaget Almere City som endte på 6.-plass i ligaen i fjor. Han har tidligere vært innom klubber som Feyenoord, Sparta Rotterdam og portugisiske CS Maritimo.

AaFK hadde stor suksess med å hente spillere fra nederlandsk fotball i fjor. Edwin Gyasi og Vito Wormgoor ble begge bærebjelker på AaFKs lag i fjor. Wormgoor forlot klubben til fordel for Brann i vinter, mens Gyasi og den nederlandske assistenttreneren Anton Joore fortsatt er i klubben.

Nå tyder alt på Kaj Ramsteijn blir et nytt nederlandsk innslag i AaFK.