Han blir Norges nye assistenttrener

Per Joar Hansen (51) underskrev i dag kontrakten som gjør han til assistenttrener for Norges herrelandslag.

Hansen har vært trener på høyt nivå, både for landslag og klubbtrener. Han hadde suksess som U21-trener. Han har vært hovedtrener i Rosenborg i to ulike perioder, og har også trent Aalesund FK.

– For meg var det en stor tillitserklæring å bli spurt av Lars og Nils Johan om å bli med på laget og assistere Lars i hans nye jobb, sier Per Joar Hansen.

– Gleder meg

Han ser fram til å jobbe sammen med Lagerbäck, og dra lærdom av hans erfaring og kompetanse.

- Han er en av Europas mest suksessrike landslagstrenere, og jeg gleder meg til å se hva vi kan gjøre sammen med Norge, sier Hansen.

Lars Lagerbäck sier at han kjenner til Hansen fra hans tid i Sverige, hvor han trente GIF Sundsvall. Det har vært viktig for Lagerbäck å finne en norsk assistent, som kjenner norsk fotball og kultur bedre enn han selv.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har landet på denne løsningen. Han er en assistenttrener som vil passe meg bra, hans personlighet er ikke så lik min og det blir bra for dynamikken i gruppen, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Spillerobservasjon

En av oppgavene til Per Joar Hansen blir spillerobservasjon i både inn- og utland, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Vi har fått et sterkt team som kjenner hverandre fra før, og som jeg er trygg på vil utfylle hverandre godt. NFF er svært tilfreds med trenerapparatet vi har fått på plass på herrelandslaget, sier Semb.

De siste årene har Hansen jobbet i Toppfotballsenteret i ligaforeningen Norsk Toppfotball. Han starter i sin nye jobb onsdag.

