Håper på Riise-mål i kveldens debut

I kveld kl. 18.30 får John Arne Riise sin debut i 4.-divisjonsklubben Rollon mot Hødd 2.

Slik Sunnmørsposten forstår det spiller Riise fra start som spiss.

Kampen streames gratis på smp.no. Sendingen starter kl. 18.30.

– Jeg håper han scorer, men vi får hvor god formen er. Han har sett bra ut på trening, men det viktigste er at han kan hjelpe laget til å vinne kamper, sier Bjørn Helge Riise, som selvsagt skal få med seg kveldens kamp.

– Bra for lokalfotballen

– Kan han bli en bra spiss i 4.-divisjon?

– Han har ei venstreslegge som ikke ligner grisen, så det blir viktig å få den i gang. Hvis han klarer det, så blir dette veldig bra. Jeg tror det blir fint for han å spille fotball igjen, det å få tilbake den store fotballgleden vi hadde da vi var små, sier lillebror Riise. Jeg tror også det er bra for lokalfotballen at John Arne har lyst til å være med der.

– Kan det være at vi får sett brødrene Riise i aksjon i breddefotballen på et tidspunkt?

Spiller sammen igjen?

– Det får tiden vise. Jeg er bare 33 år og ung til sinns, men man skal ikke se bort ifra at vi spiller sammen ved en senere anledning, sier han.

John Arne har selv vært klar på at han tar spill i Rollon i 4. divisjon seriøst.

– Jeg skal være med på alt jeg har anledning til framover. Jeg har vært klar på at jeg kommer til å reise mye og derfor være en del borte, men det jeg har sjanse til å være med på skal jeg være med på, sa han til smp.no i forrige uke.

Målscorer

AaFK-trener Trond Fredriksen tror det er lurt av Riise å prøve seg i lokalfotballen.

– Jeg tror det blir veldig kjekt for han som er litt «ny» i byen etter å ha vært borte så lenge. Det å få være en del av det fine Rollon-miljøet, det tror jeg er en god investering for han. I tillegg er det en fin måte å holde seg i form på, sier han.

Fredriksen tror Riise kan bli en god spiss i 4. divisjon.

– Da kan Rollon få brukt litt av de samme ferdighetene som vi håpte å få til. Han har en utrolig skuddfot, en målscorer og en ro som gjør at han setter seg selv i situasjoner der han kan bli matchavgjørende