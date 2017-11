Hareides statistikk er den beste på nesten 100 år

Åge Hareide kan vise til en imponerende statistikk som dansk landslagssjef. Poengsnittet hos en dansk landslagssjef har ikke vært bedre siden 1918.

Det skriver dansk TV 2 onsdag.

Axel Andersen Byrval oppnådde et poengsnitt på hele 2,7 i to perioder mellom 1913 og 1918 (16 landskamper, 14 seirer). Hareide (19 kamper, ti seirer) er den som har kommet nærmest Byrval siden den gang. Nordmannen har et poengsnitt på 1,894, noe som er knepent bedre enn EM-gullvinner Richard Møller Nielsen (1,89). Morten Olsen hadde et snitt på 1,8.

Hareide har nå ledet danskene til elleve strake kamper uten tap. Det skjedde sist under Møller Nielsen i 1994/1995.

Tirsdag ledet Hareide danskene til en imponerende 5-1-seier borte mot Irland. Det ga Danmark billett til 2018-VM i Russland.

– Åge Hareide og spillerne har i fellesskap funnet fram til den riktige vei. Et par stjerner i et kollektiv fylt med «power», mener fotballkommentator Flemming Toft i dansk TV 2 om trenerveteranen.

(©NTB)