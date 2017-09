Hatlehol tilbake fra start for Aalesund

Unggutten Jørgen Hatlehol fikk sin eliteseriedebut fra start i forrige hjemmekamp mot Stabæk, men var tilbake på benken da AaFK reiste til bortemøtet med Odd.

Med Bjørn Helge Riise og Kaj Ramsteijn ute med karantene, og Adam Örn Arnarson fortsatt ute med skade, er Hatlehol tilbake i startelleveren til dagens møte med Sogndal.

Oddbjørn Lie kommer inn for Ramsteijn i midtforsvaret. Han skulle egentlig spilt fra start mot Odd, men ble syk like før kampstart. Dermed kom Daniel Gretarsson inn i tolvte time, og fortsetter i AaFKs midtforsvar i dag.

Fremover på banene er det uforandret i AaFK-oppstillingen. Det betyr at Edwin Gyasi ikke er blant Trond Fredriksens 11 utvalgte. Men til forskjell fra kampen mot Odd er han i hvert fall med i kamptroppen.

Bunnstrid

Vi må fortsatt så langt tilbake som 25. juni for i finne siste trepoenger for AaFK. Laget har ikke vunnet en eneste eliteseriekamp på sine åtte siste oppgjør. Fem kamper er endt med tap, og tre med uavgjort. Det er noe som det oser bunnstrid av!

Til dagens kamp er oppgaven derfor like enkel som den er vanskelig for de oransje: Ut for å ta tre poeng. Med seier kan de klatre en plass på tabellen, fra 11. til 10. plass. Men kanskje vel så viktig; de holder bunnstriden på en armlengdes avstand.

Sogndal sliter også

Skulle kampen derimot endre med tre poeng til Sogndal, vil sogndølene passere AaFK på tabellen. Og med enda flere resultater i disfavør av AaFK i denne runden, vil tap plassere dem med begge bena i kampen for å berge plassen i den øverste divisjonen.

Sogndal er heller ikke sin beste form om dagen. På lagets sju siste kamper står de kun med én seier og én uavgjort.

Det er med andre ord to lag som har mye å spille for, og mye å bevise, som skal kjempe om poengene i Ålesund i dag.

Lagene

AaFKs STARTELLEVER (4-4-2) Andreas Lie – Jørgen Hatlehol, Daníel Leó Grétarsson, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov – Marlinho, Vebjørn Hoff, Fredrik Carlsen, Aron Elis Thrandarson – Athanasios Papazoglou, Mustafa Abdellaoue

Benken: Urke, Berisha, Gyasi, Fet, Waagan, Solnørdal, Barstad

SOGNBDALs STARTELLEVER (3-4-3): Mathias Lønne Dyngeland – Ulrik Fredriksen, Even Hovland, Reiss Greenidge – Taijo Teniste, Eirik Birkelund, Chidiebere Nwakali, Victor Grodås – Gilbert Koomson, Martin Ramsland, Eirik Schulze.

Benken: Omenås, Steiring, Mandic, Bye, Fofana, Hove og Soltvedt.