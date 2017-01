Heigre får trolig sjansen fra start

Klokken 17.00 i ettermiddag braker rivalene AaFK og Hødd sammen til en smp.no-sendt kamp på Color Line stadion.

Mot Brattvåg sist startet Trond Fredriksen med det som kunne virke som hans antatt beste lag. I dag rullerer han trolig på laget. Det samme vil han trolig gjøre mot Kristiansund neste uke.

Aalesund-treneren ønsker enkelt og greit å få flest mulig spillere i gang.

– I hvert fall i disse tre første kampene blir det en del rullering. Så vet jo både du og jeg at alle spillerne ikke vil være tilgjengelig til enhver tid og at det derfor blir flere enn elleve som må spille også i framtida, sier Trond Fredriksen.

Mot Brattvåg sist var det bare Marlinho som spilte 90 minutter. I dag får trolig litt flere fullføre kampen.

– Vi ønsker å fordele spilletiden også mot Hødd, men gradvis vil nok flere og flere få mer spilletid, sier Fredriksen.

Viktig å vise seg fram

Siden Fredriksen er klar på at årets tre første treningskamper vil bli brukt til rullering, er det ingen tvil om at lagets såkalte «usikre» kort bør vise seg ekstra fram. Hødd-kampen blir en fin sjanse for spillere som Pål Vestly Heigre, Daniel Gretarsson, Marlinho, Vebjørn Hoff og Sondre Fet til å vise at de har noe å komme med

– Absolutt. Dette er naturlige anledninger til å vise seg fram og vise at du er god nok for laget, sier Trond Fredriksen.

Trolig starter AaFK med følgende lag i kveld:

Pål Vestly Heigre–Adam Arnarson, Daniel Gretarsson, Kaj Ramsteijn, Mikkel Kirkeskov–Marlinho, Vebjørn Hoff, Fredrik Carlsen, Aron Thrandarson–Sondre Fet og Mustafa Abdellaoue.

Hødd starter trolig slik:

Jan Lennart Urke - Martin Mork Breivik, Jesper Törnquist, Steffen Moltu, Vegard Heltne - Torbjørn Kallevåg, Bendik Rise, Bendik Torset - Sondre Beite, Robin Shroot og Magnus Myklebust.

Sunnmørsposten sender ettermiddagens kamp mot Hødd direkte på smp.no. Sendestart er kl. 16.55. Sendingen vil være tilgjengelig for alle abonnementer. Er du ikke abonnement, kan du enkelt bli det HER.