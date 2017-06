Her er AaFK-sjefens utvalgte mot Haugesund

Uforandret startellever for AaFK betyr at Bjørn Helge Riise fortsatt ikke er aktuell. Tidligere i uken ble det konstatert at Riise har en prolaps i nedre del av ryggen. Det er håp om at AaFK-kapteinen kan være tilbake på treningsfeltet i løpet av 14 dager. Å spille seg inn på laget kan vise seg å ikke bli så lett oppgave, for i hans fravær har AaFK levert imponerende resultater.

Har aldri vunnet i Ålesund

FK Haugesund har aldri vunnet på en bortekamp mot AaFK. Av totalt syv oppgjør som har blitt spilt på dagens arena, på eliteserienivå, har fem kamper endt med hjemmeseier og to med uavgjort. I tilsvarende oppgjør i fjor endte det med 3-3 Ut fra tabell og form er det lite som tyder på at det vil være noen endringer i statistikken i gjestenes favør etter dagens oppgjør. De oransje har vist imponerende form etter en litt tung start på sesongen, og ligger på 5. plass før dagens runde - bare tre poeng fra 2. plassen, og fire poeng bak serieleder Rosenborg.

Haugesund ligger på sin side på 14. plass, og har med det bare Kristiansund og Viking bak seg på tabellen. Laget har heller ikke vunnet en kamp siden 30. april, da de slo Stabæk 3-0 på bortebane. Det er seks serierunder siden.

Haugesund må i dag klare seg uten Liban Abdi, Frederik Gytkjær, Anthony Izuchukwu og Eirik Mæland.

Lagene

AaFK (4-4-2): Andreas Lie - Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Daniel Gretarson, Mikkel Kirkeskov - Edwin Gyasi, Fredrik Carlsen, Vebjørn Hoff, Aron Thrandarson - Lars Veldwijk, Mustafa Abdellaoue.

Innbyttere: Heigre, Lie, Berisha, Marlinho, Fet, Waagan, Hatlehol

FK HAUGESUND (4-5-1): Per Kristian Bråtveit - Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Kristoffer Haraldseid, Alexander Stølås - Filip Kiss, Sondre Tronstad, Tor Arne Andreassen, Bruno Leite, Haris Hajradinović – Ibrahim Shuaibu Innbyttere: Sandvik, Ikedi, Soares, Bjørkkjær, Kling, Huseklepp,Buduson