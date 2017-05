Her er Fredriksens 11 utvalgte til kampen mot Vålerenga

Aalesund må klare seg uten skadeplagede Bjørn Helge Riise og Aron Thrandarsson i dagens kamp mot Vålerenga. Men det har de vist at de klarer før – senest i forrige serierunder da Molde ble beseiret på bortebane. AaFK stiller derfor med samme startellever som de gjorde i Molde.

Kort vei opp – og ned

AaFK har levert en serie av gode resultater, og har ikke tapt på sine fem siste kamper. I denne rekken er tre av de vanskeligste bortebanene i eliteserien: Marienlyst (uavgjort), Lerkendal (uavgjort) og Molde stadion (seier). I tillegg har de slått Lillestrøm og Tromsø på hjemmebane. Rekken har brakt laget fra bunnstrid etter to kamper, til en 8. plass på tabellen etter sju serierunder.

Åpningen av årets eliteserie har gitt en svært jevn tabell. For AaFKs del betyr det at det faktisk kun er to poeng opp til 2. plass. Samtidig er det bare seks poeng ned til nest sisteplass, som er direkte nedrykksplass.

Avstanden til dagens motstander, Vålerenga, er fire poeng. Hovedstadslaget har hatt en svært tung start på årets sesong, og står til nå med to seire, én uavgjort og fire tap. Det gir 12. plass på tabellen før denne runden.

Moa tilbake for VIF

Vålerenga har Mohammed Abdellaoue, broren til AaFKs toppscorer, tilbake i troppen til dagens kamp. Han har bare spilt i to av årets kamper for Vålerenga, og i motsetning til broren (som har fem scoringer til nå) har ikke Moa scoret i årets sessnog. Likevel - det kan hjelpe godt på for et lag som har slitt med å få uttelling til nå i årets sesong å ha han tilbake. Selv om han starter på benken i dagens oppgjør.

Muhamed Keita (benken) og Ivan Näsberg er også tilbake for gjestene, men de må klare seg uten er uten Samuel Kari Fridjonsson, Daniel Fredheim Holm og Felix Horn Myhre

Lagene

AAFK (4-4-2): Andreas Lie - Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Daniel Leo Gretarsson, Mikkel Kirkeskov – Edwin Gyasi, Fredrik Carlsen, Vebjørn Hoff, Sondre Fet - Lars Veldwijk, Mostafa Abdellaoue. Benken: Heigre, Lie, Marlinho, Solnørdal, Hatlehol, Berisha.

VÅLERENGA IF (4-3-3): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg – Christian Grindheim, Magnus Lekven, Abdisalam Ibrahim - Chidera Ejuke, Bård Finne, Ghayas Zahid

Benken: Falch, Stengel,Berntsen, Keita, Nakkim, Abdellaoue, Kjelsrud Johansen.