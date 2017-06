Her er Norges tropp til fotball-EM

Landslagssjef Martin Sjögren presenterte onsdag de 23 spillerne som skal representere Norge under sommerens europamesterskap i Nederland.

– Egentlig ikke, sa svensken da han fikk spørsmål om uttaket var vanskelig, men den siste avgjørelsen ble tatt tirsdag.

Tre av kvinnene i troppen er ferskinger: Oda Maria Bogstad (Klepp), Kristine Leine (Røa) og Frida Maanum (Avaldsnes).

– Oda har gjort en bra sesong for Klepp, gjort det bra på U23-laget og er en ung spennende spiller for framtiden, sa Sjögren om keeperdebutanten.

Også Leine og Maanum blir beskrevet som spillere for framtiden.

– Hun gjorde et godt inntrykk da hun var med oss mot USA, sa Sjögren, og beskrev Maanum som en av de mest spennende spillerne i Norge, til tross for at hun bare er 17 år.

De 23 spillerne som er tatt ut til mesterskapet i Nederland er:

Keepere: Oda Maria Bogstad, Ingrid Hjelmseth, Cecilie Fiskerstrand

Forsvar: Tuva Hansen, Nora Holstad Berge, Kristine Leine, Stine Reinås, Anja Sønstevold, Maria Thorisdottir. Elise Thorsnes, Ingrid Moe Wold.

Midtbane: Andrine Hegerberg, Ingvild Isaksen, Maren Mjelde, Frida Maanum, Ingrid Schjeldrup, Ingrid Marie Spord.

Angrep: Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Emilie Haavi, Kristine Minde, Guro Reiten, Lisa Marie Utland.

Mesterskapet spilles fra 16. juli til 6. august.

16. juli spiller Norge sin første kamp i EM-sluttspillet mot vertsnasjon Nederland. Norge er også i gruppe med Danmark og Belgia.