Her er Solskjærs krav til Molde-spillerne: – Det var en ganske klar beskjed

Kaptein Ruben Gabrielsen bekrefter at treneren var klar i sin tale da han samlet spillergruppa torsdag morgen.

– Han stilte noen krav til oss som ikke var til å misforstå. Ole Gunnar snakket om at vi må gjøre dette sammen hvis vi skal ta Molde til topps igjen. Det var litt tull og tøys i fjor, og det vil han ha slutt på. Han sa at han selv har muligheten til å dra et annet sted hvis han vil, og at de som ikke vil være med på opplegget i Molde også kan gjøre det. Det var en ganske klar beskjed, sier Gabrielsen.

Krever større innsats

Etter det Romsdals Budstikke forstår handlet den lille talen om vilje til å ofre nok for at MFK skal bli best i landet igjen. Bakgrunnen skal være et krav om større innsats i hverdagen, bedre holdninger utenfor banen, mer oppmerksomhet rundt lagets beste og mindre fokus på egne framtidsmuligheter.

– Jeg benyttet anledninga til å ta en skikkelig «peptalk» med spillergruppa. Det var en fin anledning til å fortelle dem hva jeg forventer av hver enkelt i 2017-sesongen. Og jeg er trygg på at jeg får den responsen jeg ønsker. Det er stort potensial i denne gjengen, sier Solskjær, som ikke vil gå inn på detaljene i budskapet.

Ruben Gabrielsen er svært fornøyd med at Solskjær har bestemt seg for å fortsette i Molde.

– Jeg er kjempeglad for at han blir her. Han er den beste treneren jeg har hatt, og jeg vet at mange andre i gruppa mener det samme. I tillegg til det sportslige er han fantastisk flink med mennesker. Ole Gunnar har vært trener i United, han har prøvd seg med Cardiff i Premier League. Han har vist før at han kan vinne titler med Molde og jeg er sikker på at han kan lede klubben til toppen igjen. Jeg ser ikke noen trenere i Norge som har mer å lære fra seg, sier Ruben Gabrielsen.