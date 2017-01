Hevder NFF føler seg lurt av Solskjær

For en drøy uke siden var Ole Gunnar Solskjær igjen på alles lepper. Det hadde kommet frem at Norges Fotballforbund (NFF) hadde vært i kontakt med Molde-sjefen i anledning den ledige landslagstrenerjobben.

Torsdag 19. januar offentliggjorde imidlertid Solskjær at han hadde takket nei til å lede Norge.

– Jeg er en, etter min mening, lojal mann. Jeg har gitt mitt ord, sa Solskjær til Romsdals Budstikke, i henvisning til sin rolle som manager i Molde.

Fredag kom imidlertid TV 2 med nye opplysninger rundt spillet i kulissene bak Solskjær-samtalene.

Hevder Semb ble irritert

Ifølge kanalen tok Erik Flågan, en advokat som tidligere har vært tilknyttet Solskjær, kontakt med NFF etter at det angivelige førstevalget Ståle Solbakken takket nei til landslagsjobben.

NFF skal ha tolket Flågan dithen at Molde-manageren var interessert i å bli landslagstrener.

Derfor skal toppfotballsjef Nils Johan Semb ha blitt svært overrasket da Solskjær ringte for å fortelle at han ikke ville ha jobben, skriver TV 2.

Ifølge kanalen føler NFF seg lurt av Solskjær-leiren. Semb skal dessuten ha blitt irritert over at det ble fremstilt som at Solskjær var en kandidat til jobben. Ifølge TV 2 var det aldri aktuelt for NFF å faktisk tilby den tidligere landslagsspilleren stillingen som landsslagssjef.

Fikk aldri tilbud

Dagen Solskjær gjorde det klart at han ikke ville overta Norge, snakket han om samtalen med Semb.

– Da jeg og Nils Johan snakket i morges, så bekreftet jeg at jeg har kommet så langt og gitt mitt ord for å bli her, sa Solskjær.

Overfor TV 2 gjentar nå Solskjær, gjennom Moldes pressesjef Per Lianes, at han aldri fikk et konkret tilbud fra NFF.

Solskjær har også uttalt at han er «ferdig med saken».

Advokaten Erik Flågan har ikke besvart Aftenpostens henvendelser fredag kveld.

Norges Fotballforbund ønsker heller ikke å kommentere opplysningene til TV 2.

Jesper Mathisen: – Spesielt

Opplysningene fra TV 2 har fått enkelte til å spekulere rundt hvorvidt Solskjærs nei til NFF var et slags PR-stunt.

– Jeg synes det er spesielt at man går ut i media og sier nei til en jobb man tilsynelatende ikke er tilbudt. Slik det ser ut her, så er det det Solskjær har gjort, sier fotballekspert Jesper Mathisen til TV 2.

– Nå fikk han overskrifter i inn- og utland som sier at Solskjær takket nei til å bli Norges neste landslagssjef. Og det ser i alle fall ikke negativt ut på CV-en, legger han senere til.

Som trener har Solskjær tidligere ledet Molde til seriegull i 2011 og 2012, samt cupgull i 2013.

I 2016, i Solskjærs første hele sesong etter comebacket i rosenes by, endte Molde på en femteplass.