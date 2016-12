Hjelmeseth takka nei til Hødd

Hjelmeseth sa til Sunnmørsposten tidlegare denne veka at han hadde tilbod frå Elverum og Hødd. Spissen trengde litt meir tid før han bestemte seg, men no er valet klart. Han har skreve under ei eittårskontrakt for Elverum.

– Elverum skal spele i 1. divisjon, og då er det mest interessant. Målet mitt då eg flytta heimanfrå i 2014 var å komme meg opp dit. Difor er det naturleg at eg blir med Elverum opp ein divisjon, seier Hjelmeseth til Sunnmørsposten.

Førsteprioritet

Han reiste frå Hødd og Ulsteinvik etter 2014-sesongen for å få meir speletid. I år scora han 18 seriemål og var ein viktig spelar i kampen for å sikre opprykket. No ser han fram til å få sjansen på det nest høgaste nivået i Norge.

– Hadde Hødd vore meir aktuelt om dei overlevde i 1. divisjon?

– Det er godt mogleg, men det er ikkje sikkert dei hadde tatt kontakt med meg då.

Det veit ein aldri, seier spissen og legg til.

– Elverum hadde førsteprioritet uansett.

Klarare signal

Hjelmeseth sa tidlegare denne veke at han hadde fått signal på at Elverum leite etter andre ferdigheiter som førsteval på topp. No har han fått klarare signal frå klubben.

– Det hjelpte nok at Hødd kom på bana, då ville Elverum strekke seg litt lengre også, seier 23-åringen.

No ser han fram til ein spennande sesong i 1. divisjon.

– Det viktigaste er sjølvsagt at vi beheld plassen i 1. divisjon, det vil vere eit naturleg mål. Vi er ein liten klubb med små ressursar, men Elverum har fått til mykje utan store ressursar tidlegare også, seier Hjelmeseth. Ifølgje spissen har klubben berre henta Marius Hagen til no.

– Spennande sesong

– Det blir nok truleg grunnstamma i laget frå i år som blir med vidare. Det kjem til å bli ein spennande sesong, seier den tidlegare Hødd-spissen.

Hjelmeseth kunne ha vore ein aktuell erstattar for Robin Shroot, som ikkje skal vere spesielt lysten på å spele i 2. divisjon. Engelskmannen har framleis eitt år igjen av kontrakten i Hødd, men Viking skal vere ein av klubbane som er interessert i spissen.