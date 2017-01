Hødd-spelar forlenga

Hødd skriv fredag ettermiddag på sin heimeside at Sondre Beite har forlenga kontrakta til ut 2018-sesongen.

– Eg trives godt i Hødd, og har gjort det rette valet ved å ha forlenga med klubben. Det blir spennande to år vi har framfor oss, seier Beite til hodd.no.

Han ar spelt i Hødd sidan 2014-sesongen, og har spelt 45 A-lagskampar totalt sett. I fjor blei det 16 kampar i 1. divisjon.

– Potensialet er stort. No handlar det om å jobbe knallhardt for å få det ut, slik at han får sitt endelige gjennombrot, seier sportssjef Andrè Nevstad.