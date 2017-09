Hødds Torbjørn Kallevåg melder overgang til Eliteserie-klubb

24-åringen, som har en fortid i Vard Haugesund, har spilt for Hødd de tre siste sesongene.

Tidligere denne uken signerte han en kontrakt med Haugesund som strekker seg ut sesongen 2020, melder klubben på sine nettsider.

– Det er et stort øyeblikk for meg å signere for FK Haugesund. Dette er en klubb jeg har fulgt siden jeg var liten, så tanken på å få representere FKH de neste tre sesongene gjør meg både stolt og takknemlig. Samtidig er det deilig å nå et mål jeg satte meg for en god stund siden, sier Kallevåg.

Haugesund-leder Jostein Grindhaug er fornøyd med å ha signaturen på plass.

– Torbjørn er en spiller på vei opp og fram som har tatt store steg under tiden i Hødd og som vi ser fram til å videreutvikle ytterligere her hos oss, sier han.

Haugesund er nummer fem i Eliteserien når sju serieomganger gjenstår.