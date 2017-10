AaFK berget viktig poeng etter elleville sluttminutter

AALESUND-KRISTIANSUND 1–1

Fire minutter før slutt gikk det nemlig fra mørkt til bekmørkt for AaFKs del på Color Line stadion. Torgil Øwre Gjertsen satte fart fra egen halvdel på en KBK-kontring.

Fra rundt 20 meters hold sendte han avgårde et skudd som Andreas Lie virket å ha grei kontroll på. Men ballen gikk likevel gjennom hendene på AaFK-keeperen og til 0–1.

Det utløste elleville jubelscener i KBK-leiren - mens det for AaFKs var et baklengsmål som betydde full krise i nedrykksstriden.

AaFK kjørte opp alt tilgjengelig mannskap i sluttminuttene. Det resulterte i en eventyrlig KBK-sjanse for målscorer Gjertsen på overtid. Han og en KBK-spiller kom alene mot en mutters alene Bjørn Helge Riise. Utrolig nok klarte ikke KBK å øke ledelsen til 2–0.

Det ble særdeles skjebnesvangert.

Etter å først ha blåst et par svære sjanser, lykkes det for AaFK på kampens siste spark. Plutselig landet ballen i feltet i beina på Vebjørn Hoff som banket den opp i nettaket. Dermed 1–1 til ellevill jubel i AaFK-leiren.

Resultatet var for så vidt greit nok for KBK, som nå har en luke på fem poeng å gå på til Tromsø på kvalifiseringsplass. Samtidig var scoringen viktig for AaFKs del: Poenget betyr at AaFK klatret forbi Tromsø på tabellen og har ett viktig poeng å gå på i nedrykksstriden.

Tamt oppgjør

Oppgjøret startet faktisk med et KBK-overtak på Color Line stadion. Gjestene - som hadde med seg rundt 1000 bortesupportere - tok initiativet i oppgjøret.

Imidlertid var det lenge en ganske tafatt offensiv omgangf fra begge lagene.

Aalesund tok over en periode, men det ble med en halvsjanse til Vebjørn Hoff som vertenes største sjanse.

Helt på tampen av førstoemgang fikk KBK en gyllen mulighet til å øke til 1-0, men på meters hold klarte ikke Amidou Diop å stokke beina sine.

KBK-utvisning

Andreomgang åpnet egentlig som den første - lenge virket det som om det var to lag som var livredde for å tape som møttes.

KBK virket naturlig nok fornøyd med ett poeng, mens Aalesund slet med å skape det helt store på hjemmebane foran 7347 tilskuere.

Etter 68 minutter fikk en hjelpende hånd i jakten på tre poeng da Amidou Diop var for sent inne i en duell med Daniel Gretarsson - for andre gang på ti minutter.

Den første duellen ga et klart gult kort. Først virket det ikke som om dommer Dag Vidar Hafsås skulle gi Diop det andre gule kortet, men etter at AaFK-spillerne hadde protestert kraftig fra seg, dro Hafsås opp det andre røde kortet.

For så vidt greit nok isolert sett, men samtidig var det lett å forstå KBK-leirens frustrasjon: Like etter pause sparket Athanassios Papazoglou - som allerede hadde gult kort - bort ballen uten å få marsjorde.

Med 20 minutter igjen å spille, mot ti mann, hadde nok hjemmepublikummet håpet på et stormløp mot KBK-målet.

Det skjedde ikke.

Fram til KBK scoret 1–0 slet AaFK felt med å produsere målsjanser. Først etter at KBK tok ledelsen våknet AaFK-spillerne virkelig til live.

Til slutt - på kampens siste spark - kom altså den viktige utligningen.