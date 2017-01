Hoff slutter ikke denne uka likevel

Under et felles styremøte mellom Ålesund Fotball AS og AaFK sist torsdag ble det ytret ønske om at Hoff ikke gir seg fullt så kjapt i klubben.

Nå har Hoff sagt ja til styrets ønske om å bli sittende i stillingen som daglig leder en stund til. I første omgang ut mars.

- Dette er for så vidt ikke noe nytt. Som vi skrev i pressemeldingen da Henrik offentliggjorde at han skulle slutte skrev vi vel at vi ønsket å ha tilgang til Henriks kompetanse framover, spesielt i forbindelse med overgangsvinduet, sier leder i Ålesund Fotball AS, Ivar Nesset til smp.no.

- Det er ikke slik at dere plutselig har oppdaget at dere trenger hans kompetanse en stund til likevel?

- Nei, langt derifra. Det er mulig vi er amatører, men så amatører er vi ikke. Vi har hele tiden vært klar på Henrik har kompetanse som er viktig for oss. Framover skal det tas en del viktige beslutninger, og da er det positivt at Henrik med sin erfaring blir med oss en stund til, sier Nesset.

LES OGSÅ: Han blir AaFKs nye forsvarssjef

LES OGSÅ: - AaFK har ikke råd til å miste Hoff nå

Skal på ferie

Henrik Hoff sier han i hele prosessen har sagt seg villig til å bidra for klubben en periode om det har vært ønsket.

- Da jeg sa opp, var jeg i for så vidt åpen for å gå av på dagen, om to dager eller om to måneder. Det var litt opp til klubben. Siden jeg for lang tid siden hadde bestilt en ferie 15. januar, kom vi vel fram til at det var en fornuftig dato at jeg ga meg, sier Henrik Hoff.

- Kan det bli lenger enn ut mars?

- Nei. Eller det er i alle fall ikke utgangspunktet. Jeg skal gi meg på et tidspunkt, men nøyaktig når det blir skal jeg ikke si sikkert. Om klubben for eksempel får på plass en erstatter for meg i løpet av mars, da slutter jeg kjapt, jeg, sier Hoff.

Har engasjert headhunter

Forlengelsen av Hoffs AaFK-karriere gjør at klubben får litt bedre tid på seg til å finne hans erstatter. Ifølge Ivar Nesset vil det i løpet av neste uke komme ut en annonse om jobben.

Til å ta seg av prosessen har AaFK engasjert profesjonell ekspertise. Headhunteren Espen Sundgot i Yapril vil få hovedansvaret med å finne AaFKs neste daglige leder.

- Alle stillinger er viktig, men spesielt en lederstilling er såpass viktig og kompleks at vi må gjøre dette skikkelig. Da tror vi det er positivt å få hjelp av profesjonelle, sier Ivar Nesset.

Han håper at AaFKs nye daglige leder skal være på plass i løpet av februar.

- Mye skal gå bra om vi får det til, men det er i alle fall vår ambisjon, sier Nesset.