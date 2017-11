Hoff tilbake på AaFK-laget mot Sarpsborg 08

AaFK fikk en etterlengtet opptur med sin første seier på 13 kamper med seieren i forrige kamp. Nå venter en ny tøff utfordring, bortekamp mot Sarpsborg 08, som kjemper om medaljer i serien.

Hoff inn AaFK leverte en god kamp mot Rosenborg, og trener Trond Fredriksen har hatt få grunner til å endre på laget til dagens kamp. Men en endring har Fredriksen foretatt, Vebjørn Hoff kommer inn sentralt på midtbanen for Daniel Gretarsson.

Sarpsborg best hjemme

De 10 siste årene har Sarpsborg 08 og AaFK møttes 12 ganger i serie og cup-sammenheng. AaFK står med fire seire og Sarpsborg 08 står med fem. Tre kamper har endt med poengdeling. Hjemme i Sarpsborg har imidlertid Sarpsborg 08 hatt et meget godt tak på AaFK, og har vunnet fire av fem kamper.

Sarpsborg 08 er sikkert veldig revansjesugne etter at de overraskende tapte for bunnlaget Viking i forrige kamp. «Særpingene» må trolig vinne for å beholde medaljeplasseringen sin (3. plass). AaFK bør også ha poeng for å holde unna for Sogndal og unngå direkte nedrykk til OBOS-ligaen. Det bør borge for en meget spennende kamp i Sarpsborg.

Dagens lagoppstillinger:

Sarpsborg 08 (4-4-2): Anders Kristiansen - Joachim Thomassen, Joackim Jørgensen, Sigurd Rosted, Amin Soleiman Askar - Nicolai Søberg Poulsen, Ole Jørgen Halvorsen, Matti Lund Nielsen, Kristoffer Zachariassen - Krepin Diatta, Patrick Mortensen

Benk: Cupic, Lindberg, Heieren Hansen, Heintz, Stensæter Hovda, Østli, Ødegård Tveita

AaFK (4-4-2): Andreas Lie - Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov - Edwin Gyasi, Bjørn Helge Riise, Vebjørn Hoff, Sondre Fet - Anthanasios Papazoglou, Mustafa Abdellaoue

Benk: Urke, Hatlehol, Berisha, Marlinho, Thrandarson, Carlsen